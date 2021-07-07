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четверг, 08 июля 2021 07:15

На параде женщины будут маршировать без оружия

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- На параде ко Дню Независимости наши курсантки будут маршировать в парадной форме - юбке и кителе. Будут без оружия. Будут идти в туфлях на каблуках. Тренируются ходить в этой обуви, - говорит преподаватель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко майор Евгений Балабушка 1 июля изданию "Армия Информ".

- Курсантки будут идти новым строевым шагом. Раньше нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас - 10-15.

Последний раз женская "коробка" шла по Крещатику в День Независимости 2018-го. Были в полевой форме с оружием и в берцах.

- История с каблуками - издевательство над женским организмом и сексизм. Иллюстрация системы ценностей, действующей в Вооруженных силах, - говорит волонтер Ольга Решетилова, 35 лет, для "Радио Свобода". - От отдельных женских "коробок" на параде давно нужно отказаться. Женщины воюют на фронте вместе с мужчинами. Оснований идти на параде отдельно нет.

"Цель парада - показать военную способность армии. Очевидно, что солдат на каблуках небоеспособен. Также это вредно для здоровья. Каждый удар каблуком по бетону - удар по позвоночнику", - пишет волонтер 32-летняя Мария Берлинская в фейсбуке.

В Минобороны объяснили, что каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих, которую утвердили в 2017 году.

"Главная проблема не обувь, а шаг. ВСУ до сих пор используют прусский. Его нужно отменить. Мы начали тренировать изменения в 2018 году, но не успели "нормативку" сделать. Идти на параде прусским шагом на каблуках - идиотизм. Он должен быть более сдержанным. Не должен завершаться фиксацией по асфальту, - пишет бывший председатель рабочей группы по изменению мундиров Вооруженных сил Украины 45-летний Виталий Гайдукевич в фейсбуке.

- В европейской практике почти не делают отдельные женские "коробки". Мужчины и женщины идут в одной. Женскими парадами славится Китай, Северная Корея и Россия ".

Министр обороны Украины Андрей Таран 2 июля встретился с участниками военного парада. Предложил использовать во время торжественных мероприятий полевую форму с берцами. Накануне среди курсанток провели опрос. 99% женщин согласны маршировать на День Независимости в парадной форме.

- Туфли не будут использовать на параде. На днях в Минобороны подписали документацию на ботинки, которые будут выше лодыжки и с более низким каблуком. В туфлях был 7 сантиметров, на тех, которые обуют на парад - 5,4. Сапоги сделаны так, чтобы избежать травм. Они фиксируют голеностоп, - говорит советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова, 49 лет. - Шесть курсанток института полгода тестировали эти сапоги. Учитывали их недостатки и давали замечания или предложения. В Минобороны это учли. Объявят тендер, чтобы сшить обувь.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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Дата
08
июля

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