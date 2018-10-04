"Москва провоцирует конфликт Киева и Будапешта"

На Варшавской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 сентября россияне распространяли буклеты о нарушении прав национальных меньшинств в Украине. Брошюры имели название "Венгерское национальное меньшинство в Украине. Рост насилия националистов". Напечатаны в Москве, указано в выходных данных. Их раздавали участники российского общественного движения "За демократию и права человека".

Официальные представители Венгрии настаивают, что не знали об инциденте.

Упомянутая российская организация также устроила круглый стол, посвященный национальным меньшинствам в Украине.

В сентябре появилось видео из венгерского консульства в городе Берегово на Закарпатье. На нем люди присягают на верность Венгрии и получают паспорта этой страны. Потом поют гимн и пьют шампанское. Работники консульства просили украинцев не сообщать в государственные органы о получении второго гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал выслать из Берегово венгерского консула. Будапешт пригрозил поступить так же с украинским.

— Москва сознательно провоцирует конфликт Киева и Будапешта. Весьма возможно, что власть Венгрии пошла на это, выполняя политический заказ Кремля, — говорит политолог Михаил Басараб, 41 год.

— Россия системно влияет на европейские элиты. Покупает тамошних политиков. Есть много подтверждений этому. Например, экс-канцлер Германии Герхард Шредер принимает участие в российских энергетических проектах. Сообщали, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получала деньги из Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже тесно сотрудничает с Кремлем.

Венгрия исчерпала все свои ресурсы деструктивных действий относительно Украины. Не имеет значительного влияния на Европейский Союз и Североатлантический альянс. Существенно зависит от сотрудничества с этими организациями. Второго фронта и вооруженного противостояния между Украиной и Венгрией быть не может. Наши военные силы в разы больше. Можем еще услышать провокативные заявления из Будапешта. Однако это не будет иметь критического значения для нашего сотрудничества из ЕС и НАТО.