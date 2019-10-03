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пятница, 04 октября 2019 06:31

Москва пожинает плоды своей авантюры 2014 года

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— Были допущены просчеты в программе импортозамещения. Поэтому в прошлом году пришлось сместить сроки выполнения некоторых задач государственного оборонзаказа, — говорит российский президент 66-летний Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске 19 сентября. - Сбой необходимо устранить, потому что от этого зависят все планы перевооружения армии.

В тот же день Путин направил письма в адрес ряда стран, в частности членов Североатлантического альянса. Предлагал ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, что раньше контролировалось соответствующим договором (2 августа США вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из-за нарушения соглашения со стороны России. — ГПУ). Не думаю, что это совпадение.

В НАТО отвергли предложение Москвы 25 сентября. Зачем странам-членам Альянса полагаться на какой-то непонятный мораторий, когда Россия откровенно стала считать международное право не догмой, а набором постулатов, из которого Кремль будет выбирать то, что выгодно. А еще совсем недавно она позиционировала себя в мире как твердого сторонника послевоенной международно-правовой системы.

Россия начинает пожинать плоды своей внешнеполитической авантюры 2014 года. Оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе, она окончательно разрушила собственный авторитет как предсказуемого партнера на международной арене.

Автор: Олег БЕЛОКОЛОС, дипломат
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