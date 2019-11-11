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вторник, 12 ноября 2019 05:20

Московский патриархат должен указать в названии принадлежность к агрессору

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Центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве. Она должна внести в свое название идентификацию, что относится к Русской православной церкви. Это определяет, кто есть кто, — говорит министр культуры, молодежи и спорта 45-летний Владимир Бородянский в интервью сайту "Религиозно-информационная служба Украины".

— Свобода вероисповедания остается. Государство лишь сказало: давайте обозначим. Все. Чтобы люди смогли сознательно выбирать. В период войны на Донбассе и оккупации Крыма это — нормально.

20 декабря прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, по которому названия религиозных организаций, руководящий центр которых содержится в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины, должны указывать на это. Так официально зарегистрированная как Украинская православная церковь организация должна переименоваться и указать принадлежность к РПЦ в течение четырех месяцев, общины — в течение девяти. Однако в апреле Окружной административный суд Киева приостановил процесс.

Подчиненная государству-оккупанту церковь также не имеет права быть в воинских подразделениях и на линии фронта в частях, по закону.

Автор: Михаил СКРИПНИК
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