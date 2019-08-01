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пятница, 02 августа 2019 07:25

Мораторий на продажу земли могут отменить до конца года

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Отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца 2019 года планирует Офис президента Украины. Об этом говорит заместитель его главы 35-летний Алексей Гончарук в комментарии американскому агентству "Блумберг". Запуск рынка земли может увеличить внутренний валовой продукт Украины на 3% годовых, добавляет.

Мораторий действует с 2001 года. Владельцы земельных участков не могут их продавать — только сдают в аренду. В последний раз Верховная Рада запрет продолжила в декабре 2018-го еще на год. Снятие моратория является условием сотрудничества с Международным валютным фондом. Открытие рынка земли позволило бы Украине привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год, по оценкам Мирового банка.

— Наша экономика теряет деньги из-за отсутствия рынка земли. У нас имидж отсталой страны, которая никак не может урегулировать этот важный вопрос, — говорит экономист 46-летний Андрей Новак. — В законодательстве должны прописать три ключевых предохранителя. Определить, что купить землю сельскохозяйственного назначения могут только граждане Украины. Так разрушим опасение, что иностранцы скупят все черноземы. Надо ограничить максимальную площадь участка, который может приобрести лицо. Общество не будет переживать, что вся земля окажется в руках нескольких олигархов. Еще стоит ограничить общее количество государственных земель, которые вообще могут быть приобретены. В Соединенных Штатах только 20 процентов таких территорий в обороте рынка.

Команда президента Зеленского вынесла этот вопрос на общественность. Теперь у нее нет дороги назад, должна довести дело до конца.

— Первые два года стоит продавать только государственные земли, а не частные или коммунальные, — говорит экономист Борис Кушнирук, 52 года. — В каждом районе надо выставить на продажу небольшое количество участков, провести аукционы и определить реальную цену. Ведь сейчас не знаем рыночную стоимость того, что хотим продавать.

За два года удастся наработать действенный механизм продажи частных земель. Государство может давать землю физическим лицам в рассрочку под низкий процент на 20-30 лет.

Открытый рынок земли обеспечит большую стабильность национальной валюты. Сформирует новую философию землевладельцев. Агрохолдинги раньше получали прибыли за счет увеличения угодий, ведь цена на аренду земли была искусственно занижена. После снятия моратория надо будет хотеть не масштаба, а эффективности обработки. Земля станет более дорогим ресурсом. К нему будут относиться ответственно. Обогащать, обрабатывать, использовать новейшие технологии.

Будут развивать нишевые виды сельскохозяйственной продукции. Например, садоводство. Раньше малые землевладельцы не были уверены, что будут владеть землей достаточно долго.

"Слуга народа" может упразднить мораторий до конца года. Необходимую законодательную базу сформировали при предыдущем созыве Верховной Рады. И Владимир Зеленский имеет однопартийное большинство в парламенте.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
02
августа

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