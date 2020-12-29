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среда, 30 декабря 2020 06:06

Мир будет штормить в следующем десятилетии

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Следующее десятилетие обещает быть сверхсложным из-за последствий пандемии и наибольшего за 100 лет экономического кризиса. В 2024-м президентские выборы состоятся не только в Украине, но и в значимых для нас США и России.

Экономика развивается циклически. Кризисы неотвратимы. Предпоследняя волна экономических коллапсов прокатилась в конце 1990-х. Спустя десятилетие была новая. Летом 2019-го экономисты ожидали кризиса уже в следующем году. Его причинами называли американо-китайскую торговую войну и пузырь корпоративного долга — в восьми наибольших экономиках мира он вырос за 10 лет с $34 трлн до $51 трлн. Тогда еще о пандемии коронавируса не было речи. С ней потерпели коллапс и гостинично-туристическая отрасль, и пассажирские перевозки.

Падение мировой экономики стало наибольшим с начала ХХ века. Общие потери достигают $12 трлн. Вирус не преодолен. Кое-где кризис продлится до 2025 года. Как минимум половину следующего десятилетия мир будет беднее, чем раньше. Это не способствует стабильности.

Кризис 2020 года станет поворотным пунктом в американской истории, когда на карту будет поставлено само существование Соединенных Штатов.

Центр по контролю и предотвращению заболеваний может объявить о начале пандемии нового заразного вируса. Конгресс примет систему мер обязательного карантина. Президент отдаст приказ частям Национальной гвардии блокировать районы распространения эпидемии. Мэры городов будут протестовать. Городские банды начнут перестрелки с добровольными дружинами по обеспечению правопорядка в пригородах. На президента будут давить с требованием ввести военное положение.

Думаете, это прошлогодние предсказания? Первое — из книги 1992 года, второе - 1997-го. Авторы Уильям Штраус и Нил Хау разработали теорию поколений для описания политических циклов американской истории. Каждые 25-33 года в США завершается полное колебание политики от либералов до консерваторов и обратно. Каждый переход сопровождает нестабильность, а окончание цикла — кризис, как Гражданская война или Великая депрессия. К 2025 году должен начаться новый цикл, а значит — кризис.

"В США 50-летние всплески нестабильности произошли примерно в 1870, 1920 и 1970 годах. Еще один может произойти в 2020-м. Будут серьезные экономические спады. И стремительный рост числа людей в возрасте 20-25 лет, как молодежный всплеск, который сопровождал турбулентность 1960-1970-х", — пишет в журнале "Нейче" Питер Турчин в 2010 году. Тогда мир только выбирался из кризиса. Его прогноз не принимали во внимание.

На Америку влияют три долгосрочные тенденции - перепроизводство элит, увеличение миграции и ухудшение финансового состояния государства, утверждает Турчин. Последнюю тенденцию он объясняет не только временными неурядицами, но и проблемой расслоения общества. Страна как будто в среднем богаче, но на самом деле одни стремительно увеличивают состояние, а остальные нищают. Утончается средний класс, основа стабильности. В бедных кварталах начинаются беспорядки.

Обеднение широких слоев напоминает ситуацию начала прошлого века. Перепроизводство элит сейчас достигло показателя, в последний раз зафиксированного в 1880-х. Это означает, что количество молодых людей с образованием, деньгами и амбициями превышает способность общества предоставить им руководящие должности. Начинается конкуренция. Появляется контрэлита, способная позвать за собой массы в стремлении разрушить действующую политическую модель и ввести новую.

Турчин предполагает, что в 2020-х все негативные тенденции достигнут пика. Америку ждет волна насилия. А плохо им - плохо и нам.

В России проблемы имеют противоположную природу, но одинаковые последствия. Если в США речь идет о перепроизводстве элиты, то там бы старые прокормить в условиях тотального сокращения кормовой базы — нефтяной на 63% и газовой ренты на 7%.

На фоне дикой коррупции и общей неэффективности и западных санкций Россия вынуждена обворовывать собственное население, чтобы сохранить уровень достатка элиты. Повышение пенсионного возраста и налогов — отсюда. Наверху идет борьба за доступ к кормушке с посадками и убийствами. Реальные доходы граждан - самые низкие с 1999 года. В таких условиях в 2024-м снова должны состояться перевыборы Владимира Путина на пост Путина. Не факт, что в России не повторится сценарий нынешней Беларуси.

Соседний царь может решить преодолеть свои проблемы за счет маленькой победоносной войны, как в 2014-м. "Можем повторить" аккурат к 10-летию аннексии Крыма — вполне реальная угроза. Например, чтобы решить водные проблемы полуострова.

Внутри нашей звезды также происходит усиление и ослабление термоядерных процессов — с циклом в 11 лет. На пики солнечной активности приходятся 75% всех массовых событий человеческой истории, вспышек болезней и нашествия насекомых. Впервые эту закономерность доказал в 1918 году Александр Чижевский. В 1996-м профессор Геттингенского университета Сьютберт Эртель проверил 2000 событий мировой истории с 1700-го по 1985 год и нашел связь с активностью светила.

Предыдущий пик солнечной активности пришелся на 2013-й. Помним, что переживала Украина и мир. Следующий период наибольшей солнечной активности прогнозируют на 2023-2025 годы. Нервную систему людей, подавленных пандемией и бедностью, подстегнет нагайка солнечной энергии. События 2020-го покажутся нам играми в песочнице. Даже если президент Владимир Зеленский удержится на посту всю каденцию, выборы 2024 года мирно не пройдут.

Никуда не исчезают факторы, которые трудно спрогнозировать или измерить. В следующее десятилетие нас могут ожидать новые пандемии. Продолжатся локальные войны, в частности недалеко от Украины — на Кавказе, Балканах, а то и в Приднестровье. Потому что российский империализм вышел на пик своей мощности, а ему в спину дышит империализм турецкий. Продолжатся климатические невзгоды, из-за которых Землю ждут войны за пресную воду, голод и массовые миграции. Эти проблемы повлекут рост популизма даже там, где раньше люди вели себя сдержанно.

Украине не привыкать быть на краю шторма. Но кажется, что на этот раз будет штормить одновременно с востока, с запада и изнутри.

Автор: Сергей ГРОМЕНКО
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