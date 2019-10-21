Международный валютный фонд ожидает от Украины земельной реформы

Международный валютный фонд через несколько недель отправит в Украину миссию для обсуждения сотрудничества. Об этом сказал директор европейского департамента учреждения 64-летний Пол Томсен в Вашингтоне 18 октября. Там прошло собрание фонда и Всемирного банка. Сюда прибыла также украинская делегация.

- Есть огромные изменения в деятельности Национального банка. Его независимость необходимо сохранить, - рассказал Пол Томсен. - Важные структурные реформы - рынок земли, преодоление коррупции, открытие экономики. Их цель - повышение производительности. В Украине много монополизированных структур. Государство достигло значительного уровня экономической стабильности за последние годы. Но может добиться лучших результатов.

Предварительную 14-месячную программу МВФ для Украины утвердили 19 декабря прошлого года. Ее объем - $3,9 млрд. Сразу выделил $1,4 млрд. Пересмотр программы планировали на май. Но транш не предоставили из-за досрочных парламентских выборов. Теперь власть стремится к новой длительной программе сотрудничества до конца года.

- Надеюсь на хороший результат, когда приедет миссия, - говорит министр экономики Украины 44-летний Тимофей Милованов 19 октября после возвращения из Вашингтона. - Киев выполнил практически все, что ожидают. Украинский парламент принял почти 70 законопроектов за последние пять недель. Многих ждали годами. Фонду нужно время, чтобы их изучить.

- Успешными ли были переговоры украинских чиновников и представителей фонда, увидим по решениям миссии. Важным критерием для МВФ является принятие бюджета на 2020 год. Дефицит должен быть меньше трех процентов, а доходные и расходные статьи - реалистичные, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

- Также для МВФ важно, как будет проходить приватизация в Украине. Ведь наше правительство заложило в бюджет лишь 5 миллиардов гривен дохода от нее. Поэтому есть риск, что масштабной приватизации не будет. В проекте бюджета нет и статьи дохода от открытия рынка земли, который должен заработать с 1 октября следующего года.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет длительнее, чем предыдущая - на три-четыре года. И на большую сумму - от $5-7 млрд, говорят политики.