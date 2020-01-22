Украина и Грузия обратились с жалобой на неправомерные действия России в Черном и Азовском морях в Международную морскую организацию в Лондоне. Москва препятствует поисково-спасательным операциям. Документ поддержали делегации стран ЕС и США, сообщило посольство Украины в Великобритании 17 января.

— У каждой страны есть определенные и закрепленные за ней районы, в соответствии с международными стандартами. Они примерно совпадают с морскими просторами, на которые имеет право. Там может осуществлять поисково-спасательную деятельность, — объясняет эксперт Украинского морского независимого профсоюза Борис Бабин, 39 лет. — До 2014 года Украина вела ее в части Азовского моря, Керченского пролива и моря вокруг Крыма и северной части Черного моря. После аннексии Россия рассматривает эти просторы как собственные. Подобная ситуация сложилась в отношении вод Грузии, прилегающих к территории Абхазии.

Международная морская организация избегает противостояния с Москвой. Пророссийское влияние в ней мощное. Поэтому вряд ли жалоба будет иметь реальные последствия. Но есть политический правовой резонанс.