Международная морская организация избегает противостояния с Москвой

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 702
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1774
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 828
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3762
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1305
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 603
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 07:35

Международная морская организация избегает противостояния с Москвой

  Комментировать

Украина и Грузия обратились с жалобой на неправомерные действия России в Черном и Азовском морях в Международную морскую организацию в Лондоне. Москва препятствует поисково-спасательным операциям. Документ поддержали делегации стран ЕС и США, сообщило посольство Украины в Великобритании 17 января.

— У каждой страны есть определенные и закрепленные за ней районы, в соответствии с международными стандартами. Они примерно совпадают с морскими просторами, на которые имеет право. Там может осуществлять поисково-спасательную деятельность, — объясняет эксперт Украинского морского независимого профсоюза Борис Бабин, 39 лет. — До 2014 года Украина вела ее в части Азовского моря, Керченского пролива и моря вокруг Крыма и северной части Черного моря. После аннексии Россия рассматривает эти просторы как собственные. Подобная ситуация сложилась в отношении вод Грузии, прилегающих к территории Абхазии.

Международная морская организация избегает противостояния с Москвой. Пророссийское влияние в ней мощное. Поэтому вряд ли жалоба будет иметь реальные последствия. Но есть политический правовой резонанс.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Международная морская организация избегает противостояния с Москвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 45083
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 22268
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 16470
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 6 Просмотров: 10683
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 8496
Комментарии
Заместителем председателя Госбюро расследований назначили адвоката Януковича
Заместителем председателя Госбюро расследований назначили адвоката Януковича
Конституцию Российской Федерации изменят
Конституцию Российской Федерации изменят Просмотров: 126
Сериал продали российскому каналу
Сериал продали российскому каналу Просмотров: 9
На украинском говорит элита и те, кто хочет ею стать
На украинском говорит элита и те, кто хочет ею стать Просмотров: 9
Герои фронта не вырастут на историях о Лобановском
Герои фронта не вырастут на историях о Лобановском Просмотров: 9
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
6
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
5
Зеленский готовит специальное заявление
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 194
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua