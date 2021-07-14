Меркель требует особый статус для Донбасса

12 июля в Берлине президент Украины 43-летний Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, 66 лет. Лидеры общались с глазу на глаз около 20 мин.

Зеленский пытался убедить, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в обход Украины является вопросом безопасности, а не экономики. Подчеркнул, что проблему газопровода следует рассматривать в "нормандском формате" - во время переговоров лидеров Украины, Германии, Франции и России. Меркель отметила, что энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата" и Минских договоренностей. Но этот вопрос могут обсуждать на такой встрече.

- Для нас Украина остается транзитером газа даже после завершения строительства "Северного потока-2", - говорит Меркель после переговоров. - Не хватает прогресса в Минских договоренностях. Нужна имплементация "формулы Штайнмайера" (проведение местных выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, предоставление особого статуса отдельным территориям Донбасса без украинского контроля над границей с Россией. - ГПУ) в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах провели голосование.

Договорились, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Также украинский президент встретился с вероятным преемником Меркель - кандидатом на пост канцлера Армином Лашетом. 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Первые с 2005 года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Меркель.

- Для Украины ключевые вопросы остались нерешенными. Никакого продвижения по "Северному потоку-2" и возвращению украинских территорий, - говорит политолог Олег Саакян, 25 лет.

- Противоречивые заявления Меркель относительно "формулы Штайнмайера" не новы. Учитывая предвыборную атмосферу в Германии и тесные экономические связи с РФ, сейчас явно не время для изменения позиции.

Мы можем принять "формулу Штайнмайера" и провести выборы, когда на оккупированных территориях будет безопасно. Для этого нужно еще много формул, которые устанавливали бы порядок голосования, возможность агитации, безопасность представителей политических сил и финансирование выборов. Но Россия не собирается отказываться от захватнических посягательств. Есть два сценария. РФ отказывается от агрессии. Тогда надо принять еще немало решений. Или Украина капитулирует - и будет совершенно другой сценарий. Для переговоров "формула Штайнмайера" имеет вес. Но для реального завершения войны она ничтожна.

Меркель стремится поддержать партнерство с Украиной, не потеряв его с Россией. Заявление Зеленского о компенсации (требует возврата оккупированных территорий за достройку "Северного потока-2". - ГПУ) - неплохая стратегия. Это выглядит фантастически. Но полезно для обсуждения безопасности в Украине и Европе. Требования надо подкрепить действиями на международной арене.

С возможным приходом на пост канцлера Армина Лашета не произойдет резкого поворота Германии в сторону России. Но и усиления поддержки Украины также.