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вторник, 14 мая 2019 07:55

Мэр Харькова выступил против декоммунизации

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Электронная петиция на сайте Харьковского горсовета о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Георгия Жукова собрала 5,4 тыс. голосов. Чтобы инициативу рассмотрел городской совет, достаточно 5 тыс. В 2016-м в рамках декоммунизации названия изменили в честь советского генерал-майора и правозащитника Петра Григоренко.

"Спросите ветеранов - кого они называли маршалом Победы? Заслуги Жукова в разгроме фашизма переоценить невозможно", - пишет мэр Харькова 59-летний Геннадий Кернес в "Фейсбуке". Пообещал сделать все возможное для возвращения старого названия.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, 41 год, назвал повторное переименование нарушением закона о декоммунизации:

- В случае присвоения имени Георгия Жукова любым объектам Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру. Публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителями власти карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кернес также призвал горожан поддержать петицию о сносе с проспекта Свободы палатки сбора помощи украинским военным "Все для победы". Ее зарегистрировали 8 мая. Тоже набрала необходимое количество голосов. 11 мая городские власти Харькова выдали предписание, которым обязали волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку. Иначе ее уберут коммунальщики.

На следующий день в защиту палатки на площади Свободы собрались полтысячи человек.

- Кернес и другие пророссийские политики восприняли победу Владимира Зеленского на выборах как карт-бланш для контрнаступления. Они напрасно надеются на реванш, - говорит политолог 41-летний Михаил Басараб.

- Геннадий Кернес прощупывает почву. Проверяет, как отреагирует общество, власть. Какие могут быть последствия. Это - сознательная провокация. Переименование одного проспекта не свернет государственную политику декоммунизации. Но реакция на такие заявления или ее отсутствие покажет способность украинского общества и власти сопротивляться реваншу. СБУ должна требовать у Кернеса объяснений. Другие правоохранители и политики также должны обратить внимание.

- В Харькове начался новый виток наступления на украинство со стороны мэра и его окружения. Кернес - маленький Янукович, который удержался у власти, - говорит 44-летний Владимир Чистилин, лидер харьковского Евромайдана. - Сейчас в Украине есть определенный политический вакуум. Один президент уходит. Как будет действовать следующий - пока неизвестно. Кернес пытается мобилизовать свой пророссийский электорат перед местными выборами (состоятся 25 октября 2020-го. - ГПУ).

Провокации шиты белыми нитками. Идею ликвидировать палатку "Все для победы" объясняли тем, что в канализационных люках под ней скопилась вода, ее нужно скачать. Вдруг палатка начала мешать движению транспорта. До сих пор шесть лет претензий не было. Если ее снесут, многие харьковчане будут возмущены. Патриоты готовы дать отпор власти в лице Кернеса. Люди готовы выходить на улицы, даже если придется защищать украинский Харьков силой. Министерство внутренних дел, Служба безопасности, прокуратура могут предотвратить реванш. Достаточно выполнять закон. Надо требовать у Кернеса прекратить провокации. Если будет расти напряжение, в городе может начаться активное противостояние.

Харьков расположен рядом с Россией. Здесь действует много антиукраинских организаций. После выборов "расцвел" телефонный терроризм. Почти ежедневно говорят о минировании школ, театров, торговых центров, вокзалов. Ситуацию нагнетают. Центральная власть должна на это обратить внимание.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
14
мая

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