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"Медведчук приучает аудиторию к пророссийской повестке дня"

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— Как бы мы не отреагировали на провокацию с телемостом, все равно получим негативный эффект. Пропустим этот информационный удар россиян — покажем слабость. То есть признаем, что на шестом году войны может быть какая-то альтернативная точка зрения о гражданском конфликте на Донбассе и "братских народах", — говорит медиа-эксперт Алексей КОВЖУН, 53 года.

7 июня российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе анонсировал телемост кремлевского канала "Россия 24" с украинским "Ньюзваном". Запланировали телемарафон с названием "Надо поговорить" на 12 июля. Вести 2-часовую программу должны были генпродюссер "Ньюзвана" Василий Голованов и российский ведущий Андрей Малахов. На следующий день украинский телеканал отменил мероприятие. Мол, из-за угрозы нападения.

Вечером 8 июля под зданием "Ньюзвана" собрался митинг. Активисты жгли "файеры" и требовали лишить канал лицензии. "Ньюзван", как и "112 Украина" и "Зик", принадлежащих народному депутату Тарасу Козаку — соратнику пророссийского политика Виктора Медведчука.

Владимир Зеленский созвал Совет нацбезопасности и обороны на экстренное заседание. Канал "Россия 24" с 2015 года — под санкциями СНБО. Генпрокуратура открыла уголовное производство против "Ньюзвана". Подготовку совместного эфира со страной-агрессором расценили как покушение на совершение государственной измены.

"Готовимся к подаче в суд и аресту активов канала", — написал в "Фейсбуке" генпрокурор Юрий Луценко, 54 года.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию инициировал проверку.

— Телемост — спецоперация Кремля, — уверяет Алексей Ковжун. — Если Украина пропускает удар, россияне могут переходить к другим наступательным действиям гибридной войне. Но люди вышли на протест. Итак, можно поснимать митинг и рассказывать о преследовании свободы слова. Кремль хочет прощупать уровень напряжения в нашем обществе, реакцию властей и правоохранительных органов.

Медведчук через свои телеканалы приучает аудиторию к себе и пророссийской повестке дня. Нужна украинизация медийного пространства. Он влияет на формирование реальности, что не вызывает у нас сомнений. О чем не надо договариваться, ведь оно известно как факт. Должно быть осознание, что на Донбассе война, а не гражданский конфликт, а Россия — агрессор.

Для действенной украинизации надо качественные украиноязычные сериалы, компьютерные игры, книги. Нельзя транслировать русское "мыло". Нужны современные фильмы, которые требуют от зрителей работы мозга. Важен качественный перевод.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
12
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