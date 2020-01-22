Медиа будут наказывать за недостоверные данные

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 17 января представил законопроект о дезинформации.

За распространение недостоверных данных медиа планируют штрафовать в размере тысячи минимальных зарплат — 4,7 млн грн. Если СМИ откажется опровергнуть дезинформацию, штраф удвоят.

Массовое распространение недостоверных данных с помощью ботов — программ, выполняющих автоматически определенные действия, или ненастоящих страниц в соцсетях, будут наказывать лишением свободы от двух до пяти лет. Как и финансирование таких действий. За повторную массовую дезинформацию предусмотрено до семи лет тюрьмы.

Планируют создать институт уполномоченного по вопросам информации. Он будет следить за медиа. Будет обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит нарушения. Будет разрабатывать критерии индекса доверия. СМИ будут контролировать только на период российской агрессии.

В школах и вузах будут учить основам медиаграмотности.

"В 1798 году в Соединенных Штатах фракция федералистов, которая доминировала в Конгрессе, приняла закон "О предупреждении подстрекательства к мятежу". Верили, что так укрепят национальную безопасность в период необъявленной войны с Францией, — пишет юрист 47-летний Геннадий Друзенко в фейсбуке. - Закон запрещал печатать, произносить или публиковать лживые, скандальные и злонамеренные произведения с целью оговорить правительство. Судьи, большинство из которых были обязаны своим назначением на должность федералистам, ревностно его применяли. Арестовали 24 человека. Большинство были редакторами оппозиционных газет.

Этот закон стал началом конца власти федералистов. Республиканцы, лидером которых был Томас Джефферсон, считали его подавлением оппозиции. В конце 1799-го они выиграли выборы и президента, и в Конгресс. Потому что в глазах большинства американцев стали защитниками свободы. Федералисты не просто проиграли выборы, а больше никогда не вернулись к власти. Исчезли с политической арены США.

Впечатление, что нынешней украинской власти хочется принять свой закон "О предупреждении подстрекательства к мятежу". А это самый короткий путь к политическому небытию".