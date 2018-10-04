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пятница, 05 октября 2018 05:25

"Людей волнует состояние дорог и рейдерские захваты земельных участков"

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— Нашей партии всего три года. В отличие от других политических сил, мы формируем партийную структуру снизу. Мы не имеем "вождя", а решения принимаем коллегиально, действует совет партии. Поэтому имеем в ВО "Черкасчане" абсолютно демократическую структуру, — говорит 58-летний Анатолий Семинога, секретарь политического совета Всеукраинского объединения "ЧЕРКАСЧАНЕ".

28 сентября в Черкассах состоялась отчетно- избирательная конференция Черкасской областной организации ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ".

— Всеукраинское объединение "ЧЕРКАСЧАНЕ" — мощная партия на карте Черкасской области. Люди нам все больше доверяют, потому что мы делаем конкретные дела ежедневно, — отметил в докладе секретарь совета областной организации ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" Александр Коваленко, 48 лет. — "ЧЕРКАСЧАНЕ" пытаются слышать людей, видеть проблемы и решать их. С этой целью практически в каждом районе созданы и работают общественные приемные. Практикуются выездные приемы граждан депутатами всех уровней. В общественные приемные обратилось более 30 тысяч жителей Черкасчины. Больше всего их волнует состояние дорог, земельные вопросы, рейдерские захваты участков, качество питьевой воды, состояние окружающей среды. Люди просят блага не себе, а всему обществу. Они мыслят как хозяева. Поэтому наши депутаты тоже должны их поддерживать.

Продуктивно работает фракция "ЧЕРКАСЧАНЕ" в областном совете. Депутаты активно выступают на сессиях, — продолжает Александр Анатольевич. — Фракция вторая по численности в совете — с ней считаются. Часто от ее позиции зависит принятие судьбоносных для области решений. Во фракции имеем лишь настойчивых и принципиальных депутатов, которые имеют жесткую позицию по актуальным вопросам. Из-за такой неотступности пострадал депутат Черкасского горсовета от нашей политсилы Павел Карась, в конце августа на его жилище напали.

— Со времени работы объединения наши депутаты подали более 100 обращений, — рассказывает 38-летний Анатолий Подгорный, руководитель депутатской фракции ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" в облсовете. — Занимались такими вопросами — передача в коммунальную собственность земель вне населенных пунктов, выделение средств из бюджета на объединение громад, создание кооперативов на селе, поиск средств на ремонт дорог и многое другое. Ни одно решение Черкасского областного совета не происходит без участия наших депутатов.

Много представителей ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" — это меценаты и благотворители, которые постоянно оказывают финансовую помощь на развитие инфраструктуры, лечение воинов-участников АТО, многодетным семьям, спонсируют спортивные, культурно-художественные мероприятия, поддерживают талантливую молодежь.

Представители ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" инициировали проведение ряда резонансных мероприятий — организовали митинг в поддержку фермера с Маньковщины Григория Билецкого под стенами областного Госгеокадастра, затронули вопрос о предоставлении права распоряжаться землями вне пределов населенных пунктов сельским громадам. В рамках этой акции собрали свыше 50 тыс. подписей жителей Черкасчины. По инициативе ЧОО ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" собрали более 9 тыс. подписей относительно предоставления Корсунь-Шевченковскому статус города областного подчинения и тому подобное.

— Мы совершали ошибки, но учились на них. Не ошибается тот, кто ничего не делает, — говорит член совета ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" Петр Душейко, 66 лет. — Три года назад мы были новой политической силой. Среди 200 партий, чтобы выделиться, нельзя работать традиционно. Поэтому мы работаем с низу до верху, а не наоборот. Люди нам доверяют, мы не имеем права их разочаровать.

На конференции секретарем ЧОО ВО "ЧЕРКАСЧАНЕ" во второй раз избран Александр Коваленко, а его заместителями — Сергей Любивый и Виктор Беззубенко.

Автор: Оксана ЗОЛОТАРЕВА
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