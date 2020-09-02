Лечим головную боль отрезанием головы

Кабинет министров с 29 августа запретил въезд в Украину иностранцам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Ограничение будет действовать до 28 сентября.

Запрет наносит мощный удар по экономике. Пострадают не только туризм и гостиницы, но и любые предприятия, экспортирующие товары или услуги, имеющие инвестиционные проекты. Не все в современном мире можно сделать через интернет. Бизнес делается между людьми. Заказчики едут к IТ-разработчикам, чтобы увидеть сначала команды. Импортеры украинской мебели, одежды и продуктов приезжают, чтобы посмотреть на производство и ознакомиться с продукцией.

В то же время брацлавские хасиды, против которых на самом деле направлен бестолковый запрет, как раз проберутся в Умань на праздник Рош-Хашана 18-20 сентября. Они воспринимают посещение могилы праведника Нахмана на еврейский Новый год как заповедь, обязательную к исполнению. Препятствия на пути преодолеют любой ценой. А на наших просторах деньги побеждают. Поэтому часть хасидов уже на месте, а остальные присоединятся в скором времени.

Это лечение головной боли методом ампутации головы бензопилой. Правительственный запрет не решает проблемы, а создает множество новых. Сентябрь определит, поднимется ли украинская экономика. Любой удар сейчас может нанести непоправимый вред. Уже молчу об имидже Украины, которая выглядит некомпетентным, непредсказуемым и безответственным субъектом.

Либо власти возобновят разумное и взвешенное принятие решений с оценкой рисков, либо все быстро распадется на куски.