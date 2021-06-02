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четверг, 03 июня 2021 07:36

Кремль травил своих и чужих - от Ленина до Навального

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Яд стала элементом государственной политики Москвы

Для Российской Федерации травить своих и чужих - обычная политика.

История ее "ядовитой" традиции завязана на фигуре Владимира Ленина. 30 августа 1918 года на него совершили покушение. Стреляла эсерка Фанни Каплан, по официальной версии. Ее вскоре схватили и расстреляли без суда. Тело сожгли в бочке у стены Кремля.

Проблема с этой версией не только в том, что ей не хватает документальных доказательств, то ли что Каплан была полуслепая. В Ленина стреляли четыре раза из двух разных пистолетов. Скорее всего, револьвера и браунинга. Использование последнего подтвердила экспертиза в 1990-х. Итак, стрелков было как минимум двое. Да и сам Ленин видел мужчину.

Вероятнее всего, что заказал вождя пролетариата его соратник Яков Свердлов. Ему это даром не прошло - 16 марта 1919 года он внезапно умер. Официально - от "испанки". Что же на самом деле - непонятно. Ленин безбоязненно провел с "заразным" Свердловым последнюю неделю его жизни. Больше от пандемии никто в ту пору не пострадал. Поэтому существует версия, что вождь своего обидчика велел отравить.

В 1922 году Ленин создал тайную токсикологическую лабораторию - "Специальный кабинет". Ее задачей была борьба с врагами советской власти. Она подчинялась Ленину как председателю Совета народных комиссаров. Формально же входила в состав института биохимии.

Однако на этом поле его переиграл Иосиф Сталин. Ленин серьезно заболел - сказался давний сифилис. Вместо того, чтобы лечить советского лидера, кучка заговорщиков начала его травить. Об этом знал Лев Троцкий - и молчал десятилетия. А стоило ему рассказать обо всем американскому журналу "Либерти" в августе 1940 года, как за 10 дней его убил сосланный агент.

Отвечал за отравление Ленина будущий нарком внутренних дел, фармацевт Генрих Ягода. Это не случайно. Он был родственником Якова Свердлова. Поэтому речь шла о мести. Ягода занимался тем самым "Специальным кабинетом".

Перебрав полноту власти после смерти, Сталин развернулся на токсикологическом фронте. Лаборатория-Х, как она стала называться в 1937 году, перешла в ведение НКВД. Уже через год Ягоду и первого начальника "Специального кабинета" Игнатия Казакова обвинили в ряде преступлений: отравлении главы Объединенного государственного политического управления Вячеслава Менжинского, председателя Госплана Валериана Куйбышева, писателя Максима Горького и его сына Максима Пешкова. Скорее всего, эти обвинения были правдивы. Только травили жертв подсудимые не по своей воле, а по приказу Сталина.

Отравили многих других. Следователя по делу расстрела царской семьи Николая Соколова и исполнителя расстрела Якова Юровского. Сына Троцкого Льва Седова. Вдова Ленина Надежда Крупская умерла на следующий день после 70-летия, на которое получила в подарок от Сталина торт. Вероятно, отравили и Михаила Грушевского.

В послевоенное время в Лаборатории-Х проводили исследования ядов на живых людях - убили более 250 человек. В 1951 году руководство репрессировали. Чекистские начальники десятилетия отсидели за решеткой. Руководителя лаборатории Григория Майрановского освободили и отравили. Двое сотрудников покончили жизнь самоубийством.

Но идея не исчезла. В 1960-1970 годах заведение по производству яда носило название "Спецлаборатория №12 института специальных и новых технологий КГБ". Там разрабатывали новые способы убийства политических оппонентов. Преимущественно "для экспорта".

В 1957-м в Мюнхене при загадочных обстоятельствах умирает идеолог украинского национализма Лев Ребет. Врачи констатируют сердечный приступ. За два года в том же городе так же умер Степан Бандера. Лишь в 1961 году берлинской полиции сдался киллер КГБ Богдан Сташинский, который ликвидировал обоих, распылив им в лицо яд.

Советский Союз исчез, но старые методы продолжают использовать. С приходом к власти Владимира Путина стало только хуже. В 2000 году был отравлен его "крестный отец" в политике Анатолий Собчак. В 2003 - депутат Думы Юрий Щекочихин, который расследовал взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. Оперативник ФСБ Александр Литвиненко, который указал на заказчика взрывов - Путина - отравили в 2006 году.

В 2004-м российским диоксином пытались отравить будущего президента Украины Виктора Ющенко. В 2011 году отравление пережил русский националист, кандидат в президенты Дмитрий Демушкин. В 2015-ом и 2017-ом - соратник Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. В 2018 году в британском городе Солсбери атаке подвергся перебежчик Сергей Скрипаль. В прошлом году почти удачно отравили Алексея Навального. А в этом году загадочно умерли двое врачей из госпиталя, где выхаживали оппозиционера.

Прошло более 100 лет со времени, как яд стала элементом государственной политики Кремля. Наблюдая за сегодняшней Россией, в который раз убеждаешься, что в 1991-м СССР не умер - он просто уменьшился в размерах. Суть осталась прежней. Поэтому каждый раз, когда кто-то известный и неудобный Москве внезапно умирает, стоит внимательнее изучать обстоятельства. Не торчат ли оттуда уши лубянского "фармацевта".

Автор: Сергей ГРОМЕНКО
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Дата
03
июня

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