Кремль составил список "недружественных" стран

В России составили список "недружественных" стран. Он стал зеркалом кремлевских фобий и паранойи.

Среди врагов США, Великобритания, Канада и Австралия. Миф о противостоянии с англосаксами, их заговор против РФ - основа российской идеологии.

В списке также есть Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия, Польша и Чехия. Бывшие колонии и сателлиты. Мол, Россия их освободила, отстроила и накормила, а они неблагодарные сбежали и клевещут на щедрого старшего брата. Пытаются втихаря укусить как можно больнее.

Это было бы смешно, если бы не опасно. Ведь у носителей этого бреда в руках множество атомных бомб.

Список показывает катастрофические результаты российской внешней политики. Все метрополии после развала империй пытались сохранить дружественные отношения с бывшими колониями. Только путинская Россия умудрилась превратить их во врагов. Вместо реставрации империи, о которой мечтает Путин, вышла изоляция.