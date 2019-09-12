"Кремль русифицирует народы России. Исключение пока — Чечня"

79-летний Альберт Разин совершил самосожжение в российском Ижевске у здания Госсовета Удмуртии 10 сентября. Облил себя бензином и поджег. Его доставили в больницу с ожогами всего тела. Через несколько часов умер.

Альберт Разин был кандидатом философских наук, одним из создателей лаборатории национальных отношений местного университета. В прошлом году вместе с другими учеными направил письмо председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам. Требовали не поддерживать законопроект, который отменял обязательное изучение языков коренных народов России в средних школах.

В РФ на удмуртском разговаривают более 324 тыс. человек. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры относит ее к категории "под угрозой исчезновения". Всего в России насчитали 136 таких языков. Пропавшими признали 20. Еще 22 языка находятся в критическом состоянии. "Кремль возобновил политику русификации, традиционную для Российской империи, — пишет российский социолог Игорь Эйдман, 50 лет, в "Фейсбуке". — Хочет взять под контроль и приручить национальное самосознание и культуру народов России. Все должны стать безликими "русскими", говорящими на языке империи. Российскую Федерацию должны считать своей родиной, а Путина — отцом родным. Исключение — Чечня. Ее президенту Рамзану Кадырову в обмен на верную службу разрешили сохранять определенную автономию. Но, думаю, русификация и туда доберется. Наступление на остатки культурной самостоятельности национальных республик будет продолжаться, смерть Разина не остановит".