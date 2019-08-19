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вторник, 20 августа 2019 07:50

Кремль разрабатывает оружие на краденых технологиях

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Кремль разрабатывает оружие на краденых технологиях

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки". О взрыве под российским Северодвинском Вашингтону известно больше, чем он может сказать, добавил.

8 августа в Архангельской области РФ на военном полигоне морского флота произошла авария. Погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое получили травмы и ожоги. После взрыва уровень радиации превышал норму в 4-16 раз.

В феврале президент России Владимир Путин сообщал об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

- Россия пытается достичь технологических прорывов в своих возможностях доставлять ядерное оружие. Что-то пошло не так, - говорит 70-летний Джон Болтон. - Экономика России примерно равна экономике Нидерландов, но Кремль до сих пор тратит достаточно на оборону. Чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки. Гиперзвуковые планирующие носители и ракеты во многом украдены из американских технологий.

- Украсть технологии россияне могли, но получили не все данные, иначе взрыва бы не произошло. На проект "Буревестник" 1960-х годов пытались наложить новейшие разработки, - рассказывает военный эксперт Олег Жданов, 52 года.

- Кремль смог вмешаться в американские выборы, стать фигурантом шпионских скандалов последних лет. Была высылка дипломатов, торговых представителей. Это доказывает: агентурная сеть в России есть, но ее интенсивность невелика.

Мы находимся настолько близко к РФ, что в противостоянии с нами ей хватает пушек и танков. Одна новая ракета ничего не изменит. Но есть условная гарантия неприменения Россией ядерного оружия против Украины. От Киева до Москвы 850 километров. Ядерное облако может прибыть в российскую столицу быстрее, чем они того хотели. Не имеют средств остановить атмосферный фронт. Погода и так непредсказуема, а применение ядерного оружия может ее менять. Тогда никакой бункер их не спасет.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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20
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