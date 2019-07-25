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пятница, 26 июля 2019 06:10

Кремль пытается затянуть Украину в зону влияния "русского мира"

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— Россияне продолжают гибридную захватническую политику. Пытаются затянуть наше государство в зону влияния "русского мира". Акцентируют внимание мира и украинцев на мифе о братских народах, — говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

Россия упростила предоставление разрешений на временное пребывание и вида на жительство для украинцев, которые находятся в РФ в статусе беженцев. А также для тех, кто владеет русским языком. Теперь его можно получить за четыре месяца, а не за шесть, как было раньше. Соответствующий закон Государственная дума приняла 23 июля.

Свидетельство на постоянное проживание могут получить и иностранцы, которые родились в бывшей Российской советской республике. Дети, которые появились на свет в России и были усыновлены иностранцами. Граждане других стран, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АРСР.

Раньше президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей. Будут получать подданство за три месяца, без обязательных экзаменов и проживания в РФ свыше пяти лет.

— Демографическая ситуация в России ухудшается, — говорит Виктор Таран. — Рождаемость падает. Процент славянского населения уменьшается. Удаленные от центра районы заселяют китайцы. Поэтому упрощением вида на жительство для украинцев российская власть убивает нескольких зайцев.

20 процентов нашего населения не считают Россию агрессором. Не воспринимают изменения, которые начались после Революции достоинства. Не осознают, что Россия воюет против Украины на Донбассе. Такие люди могут согласиться переехать в РФ.

Наша власть не может отвечать симметрично. Если решим предоставлять украинское гражданство для россиян, сделаем хуже только себе. Кремль воспользуется этим и направит к нам агентов ФСБ. Это усилит пятую колонну.

Украина должна объяснять гражданам, что действия России — это не жест доброй воли. Доносить, что РФ — враг.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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