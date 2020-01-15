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четверг, 16 января 2020 06:46

Кремль продолжает преступления Советского Союза

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13 января Литовская Республика празднует День защитников свободы. В этот день в 1991 году президент СССР Михаил Горбачев отдал войскам приказ штурмом взять Вильнюсский телецентр. Псковские десантники стреляли в безоружную толпу. Литовцев давили гусеницами. Погибли 14 граждан, более 200 ранили.

Телецентр взяли, но это стало пирровой победой советской власти. Литовцы массово вышли на баррикады возле Сейма. Держали его оборону, пока в августе 1991-го не закончился Советский Союз. Горбачев был вынужден в сентябре признать независимость Литвы, Эстонии и Латвии. То, что должно стать актом утверждения власти империи, стало ее суицидом.

Литва и Украина получили независимость практически одновременно, и были похожими. Литовцы и сейчас подобны нам. Зато страны отличаются чем дальше, тем сильнее. Литва давно полноправный член Евросоюза и НАТО. Валовой внутренний продукт на душу населения больше нашего в шесть раз, по данным Всемирного банка. По рейтингу легкости ведения бизнеса — Литва в первой двадцатке стран. Мы едва доползли до восьмой.

Литва изначально сделала то, чего до сих пор не сделали мы — раз и навсегда установила, что является добром, а что злом. Зло обязательно должно быть наказано, а добро вознаграждено. Литовская Комиссия по изучению преступлений нацизма и коммунизма до сих пор поименно уточняет и всех героев сопротивления, и всех оккупантов и предателей. Судебные процессы медленно доходят до приговоров.

Республика до сих пор разыскивает своих защитников. Мне с десятью украинцами, участвовавшими в обороне Сейма Литвы, президент Гитанас Науседа 10 января нацепил на грудь "Медаль памяти 13 января". Если бы в 1991 году Литва не выстояла, ни одна другая республика СССР не имела бы шанса на независимость. Поэтому мы тогда были на баррикадах рядом с литовцами.

Война, за которую нас почти через три десятилетия нашла литовская награда, продолжается. Линия "горячего" фронта просто сместилась на юго-восток. На Луганщине в 2014 году наш "Айдар" встретил ту самую Псковскую десантную дивизию, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Возможно, это были те же танки. Теперь они "заблудились" в степях Украины. Сейчас у нас решается судьба стран, на возвращение которых в "стойло" Империи Зла настаивает Кремль.

Москва хорошо понимает, что это — та самая война. Против Литвы задействовали такие же механизмы "гибридной войны", как и против нас. Молчат пока только пушки. Литовцы так же, как мы, — "фашисты и русофобы". В смерти мирных граждан 1991 года виноваты, конечно же, не оккупанты, которые их расстреляли, а "нелегитимная фашистская хунта", которая "силой на крови захватила власть". Также какие-то неизвестные никому, кроме российских медиа, "иностранные снайперы, которые стреляли в обе стороны".

Россия, которая де-факто признала свою вину в расстреле майдановцев, когда требовала отдать "беркутов"-убийц, так же защищает участников расстрела защитников телебашни. Из 60 обвиняемых литовским правосудием 58 скрываются в РФ. Их объявили "жертвами политических репрессий". Против судей Верховного суда Литвы Россия ввела "санкции". Более яркое признание того, что Кремль берет на себя ответственность за преступления СССР, гордится ими и намерен продолжать, даже придумать сложно.

Вместе с литовцами мы сделали свой выбор. Мы — европейцы, а не рабы. Осталось воплотить у себя все то, что уже удалось нашим литовским братьям и сестрам — победить империю сначала в головах людей, потом — на всей территории. На месте московской колонии построить свободную европейскую державу. Литва — живое доказательство, что это возможно сделать еще при нашей жизни.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО

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Дата
16
января

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