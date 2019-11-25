Кремль превратил русский язык в оружие

- Мы сталкиваемся с попытками сократить пространство русского языка в мире, - говорит российский президент 67-летний Владимир Путин 5 ноября. Обвинил во всем "пещерных русофобов" и государственную политику отдельных стран. Пообещал бороться.

Путин остается заложником своего прошлого. Любые проблемы привык объяснять происками, а не ошибками. Потому что можно объявить борьбу с происками, а ошибки сначала нужно признать.

Российскому президенту никто не объяснил причин популярности английского языка. Не рассказал, что вслед за учебниками не приходят армейские корпуса. Английский язык не посягает на идентичность. Француз, изучивший его, остается французом, а китаец - китайцем. Поэтому никому в мире не придет в голову воспринимать этот язык как угрозу.

Русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Кремль продает его в комплекте с лояльностью к империи, солидарностью с российской трактовкой истории и антизападничеством. Для соседей РФ поставляет русский язык как повод для вторжения. Любого носителя объявляет своей собственностью, которую Москва обязана защищать.

Россия умудрилась превратить зарубежные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, ее истории и языку. Кремль сначала загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа.

Английский - это язык науки и бизнеса, путешествий и общения. Его учат, чтобы получить путевку в жизнь. Русский язык Москва превратила в оружие.

Эта судьба постигла не только язык. Современная Россия пытается загнать под ружье всех классиков. Мол, если хочешь увлекаться Чеховым и Чайковским - радуйся Крыму, Донбассу и почитай скрепы. Хочешь увлекаться Гагариным и Менделеевым - привыкай молиться на стены Кремля и тех, кто в них лежит. Любишь Станиславского и Мейерхольда - люби еще и Советский Союз, патриарха Кирилла и "Единую Россию".

Кремль начинил культурное наследие своей страны мракобесием и шовинизмом. Объявил пятой колонной всех, кто с этим не согласен. Теперь обижается, если соседние страны пытаются этот комплексный обед не покупать.