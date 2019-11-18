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вторник, 19 ноября 2019 07:35

Кремль могут признать спонсором терроризма

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Объединенная международная следственная группа 14 ноября обнародовала новые доказательства причастности России к сбиванию малазийского боинга над Донбассом 17 июля 2014-го. Речь идет о записи разговора двух боевиков. Один - россиянин, второй называет себя комендантом Макеевки. Запись сделали в начале июля того года.

- Всех полевых командиров пустят под нож, потому что зарвались. Грабят, насилуют, убивают, играют в политику. Мы здесь чисто воюем. У меня приказ во внутренние разборки не вмешиваться. Происходит переход под единое командование для ведения войны, - говорит боевик-россиянин. Сообщает, что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от министра обороны России Сергея Шойгу и всех местных командиров заменят кадрами из Москвы.

Также объясняет "коменданту", что он должен выполнять приказы так называемых верховного главнокомандующего Александра Бородая и министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Оба - граждане РФ.

"Анализ свидетельств и другой информации показал, что влияние России выходило за рамки военной поддержки. Отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были тесные", - говорится в обращении следственной группы.

"8 ноября 2019 года Международный суд Организации Объединенных Наций (признал свою юрисдикцию в исках Украины против России о нарушении РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Первое касается Донбасса, второе - преследования крымских татар и украинцев в Крыму. - ГПУ) напомнил, что государства не должны оказывать всяческую поддержку лицам, причастным к терроризму. А должны принимать меры против его финансирования, - пишет в "Фейсбуке" 46-летняя Елена Зеркаль, заместитель украинского министра иностранных дел. - Если это обязательство нарушают должностные лица, ответственность несет государство. Круг вокруг России сужается. Избежать ответственности все труднее".

- Запись подтверждает: Россия руководила боевиками на момент сбивания самолета. Это очередное доказательство того, что именно Кремль должен нести ответственность за трагедию, - говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач, 59 лет.

- Киев обвиняет Москву в спонсорстве терроризма в иске в Международный суд в Гааге. Выводы следственной группы по боингу подтверждают украинскую позицию. Надо настаивать, чтобы суд приобщил к делу материалы этой записи.

Если Россию признают государством-спонсором террористов, она станет страной-изгоем в дипломатическом смысле. Западным лидерам будет труднее заигрывать с ней. Однако такие дела в суде рассматривают годами.

Помощник президента России Владислав Сурков встречался с украинским олигархом по имени Ринат летом 2014 года. Об этом свидетельствуют записи разговора Суркова с Александром Бородаем.

- Ринат меня 3 часа терпеливо ждал в ресторане, - говорил помощник Путина. - Он здесь встречается со своим бывшим патроном. Тот предлагал ему сидеть за столом переговоров от "республики". Ответил, что это невозможно. Ринат хорошо отзывался о тебе, о Ходаковском (бывший глава службы безопасности ДНР. - ГПУ) и Пургине (возглавлял Народный совет ДНР. - ГПУ). Спросил, можно ли ему приехать в Донецк. Я сказал, что лучше этого не делать.

Бородай сообщил, что предприятия олигарха находятся под охраной боевиков и работают, несмотря на войну.

"Самое интересное в этом разговоре - наличие в Москве некоего бывшего патрона Рината Ахметова, - пишет журналист 35-летний Денис Казанский в "Фейсбуке". - Богатый бизнесмен Украины, стоимость активов которого оценивается в 10-15 процентов внутреннего валового продукта, какое-то время подчинялся человеку в Москве".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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19
ноября

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