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пятница, 21 декабря 2018 07:15

"Кремль готовит прикрытие для наступления"

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— На последнюю декаду декабря Петр Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом, — говорит министр иностранных дел России 68-летний Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 17 декабря. Мол, так президент Украины хочет продлить военное положение, чтобы помешать выборам.

"Москва ищет прикрытие развертыванию на границах Украины наступательного потенциала России, — отреагировали в украинском МИД. — Кремль собрал там более 80 тысяч войск в полной боевой готовности. Разместил ракетные комплексы "Искандер", перевел в Крым 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30. Только за последние два месяца российских танков на границе стало на 300 больше".

"Не предупреждает ли Лавров, что "зеленые человечки" собираются перейти границу Крыма? — пишет в "Фейсбуке" российский социолог Игорь Чубайс, 71 год. — Ведь с экологической катастрофой на северокрымском титановом заводе не справиться без поступления пресной воды (из материковой Украины. — ГПУ)".

— Такая тактика вписывается в гибридную войну России, — говорит бывший заместитель начальника Генштаба 65-летний Игорь Романенко. — Подобным образом в 1939 году Польша якобы напала на Германию, в 1968-м Чехословакия "атаковала" СССР. Эти события завершились военным нападением под предлогом защиты.

Россияне не смогли наладить инфраструктуру на полуострове. Керченский мост не решил проблему перебоев с водой и электроэнергией. Поэтому Кремль рассматривает возможность силой создать сухопутный коридор от полуострова до РФ (через Бердянск и Мариуполь. — ГПУ). Заявлениями о якобы планируемых украинских провокациях может готовить международное сообщество к наступлению под видом защиты своих граждан в Крыму. Нашим военным нужно быть в полной боевой готовности.

— Если Кремль решится на масштабное вторжение, его ожидают космические санкции. Это изгнание из Совбеза Организации Объединенных Наций, отключение от "Свифта" (международная межбанковская система передачи информации и платежей. — ГПУ). Речь о крахе России. Сухопутный коридор в Крым того не стоит, — считает военный эксперт Алексей Арестович, 43 года.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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