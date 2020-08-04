Кравчук заменил Кучму в Минске

- Время для отдыха не пришло. Если смогу ускорить мир на Донбассе, буду делать это до последнего вздоха, — говорит 30 июля 86-летний Леонид Кравчук. В этот день президент Владимир Зеленский назначил его главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. Ее предыдущий руководитель Леонид Кучма подал в отставку 28 июля.

— Продолжается подготовка берлинской встречи "нормандской четверки" (между лидерами Украины, Германии, Франции и России. — ГПУ). Она является постоянной инициативой Зеленского. Для достижения мира он не боится принимать непопулярные решения, — продолжает Кравчук.

— Моя миссия — закончить войну, чтобы мы жили спокойно. Без крови, ужасов, потерь и разрушений. Будем идти на компромиссы, — говорит позже в интервью "РБК-Украина". — Однако уступки допустимы не во всем. Суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — эти вопросы не будут обсуждаться. Буду выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут. Чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

— Снова назначали председателем переговоров в Минске от Украины человека, который имеет общественный вес и авторитет, но не реальные полномочия. Это удобно. В случае чего можно переложить ответственность, — говорит политолог Константин Батозский, 40 лет.

- Но Кучма был надпартийной фигурой, не принадлежал открыто к определенному политическому лагерю. А Кравчук давно является частью группы Виктора Медведчука. Имеет офис на стадионе "Динамо" рядом с кабинетами братьев Суркисов, близких к куму Путина.

Помним, что именно позиция Кравчука на переговорах о разоружении Украины в начале нашей независимости привела к тому, что Украина обменяла ядерное оружие на призрачные гарантии. Это была сдача государственных интересов. В Минске Леонид Макарович будет действовать подобным образом. Там сейчас нет украинской повестки дня. Мы просто реагируем на инициативы агрессора. Поэтому перспективы Минска — очередное лицемерное перемирие на бумаге, которое не будет выполнять Россия. Кравчук говорит, что готов на компромиссы. Для него приемлемой может быть, например, автономия Донбасса. Накануне местных выборов Зеленскому очень нужна "победа" в Минске.