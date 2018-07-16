Когда взяха, то будь и даха

С тех пор, как мир появился, как писал поэт Борис Олийнык, "батьки і діти, діти і батьки — нерозділиме і одвічне коло". Не сомневаюсь в этой мудрой формуле человеческой жизни. Мы сильны нашими предками и верой, что и потомки нас продолжат достойно.

А однако нет рода без урода, в болоте не без черта. Как говорила моя мама, и между хорошей капустой бывают гнилые головки. На эти мысли натолкнули еще прошлогодние советы вице-премьер-министра Павла Розенко крестьянам не отапливать свои дома газом, переходить на альтернативные виды топлива. Какие? Дрова, перегной, солома или — солнечные батареи, тепловые насосы? За что, за какие миллионы? Где брать дрова — из вырубленных лесополос или как? Где возьмется перегной, если коров в большинстве дворов нет? Дальше эту тему не буду развивать, Розенко уже досталось на орехи больше, чем нужно. Малый птенчик, а процарапал — то ли по незнанию, то ли по недомыслию — сильно, совсем не вникнув в быт современного села. Такая болтовня должностных лиц создает хлопоты и для людей, и для власти.

Но я о другом здесь хочу сказать. Выросший сызмальства в Конче-Заспе Розенко исходил из идеи альтернативных источников отопления, слышав, что есть такие, но не желая даже вникать, есть ли на селе возможности внедрять их. Дрова должны быть, солома — тоже. Навоз, по идее, только на селе и водится, сякой-такой хворост — топи, баба! Есть ли за что? Так я же субсидии придумал. Поверхностность здесь аж светится. Пренебрежение к человеку, к сельскому в частности, не светится, а аж горит. Откуда она? И тут нужно знать, что Павел Розенко — не просто бывший помощник нардепа Ивана Зайца, а внук бывшего члена ЦК КПСС, заместителя председателя Совета Министров УССР с таким же именем, как у Павла-младшего. Внучек дорос до равнозначной должности, что и у деда. Можно было бы только радоваться и хвалить. А хвалить не за что. Дед был смышленый и авторитетный правительственный чиновник, конечно, в плановой экономике. Внук делает своим непонятным языком из власти рынка бабу-ягу, а себя в ней — посмешищем.

Олигархия за четверть века и так надругалась над крестьянами. Почему же внук члена ЦК КПСС, рожденный и возросший под счастливой звездой, не хочет и не может понять, почему накликал на село тепловую чуму? Выкупавшись в богатстве, трудно понять народную бедность?

По-видимому, партноменклатура таки не воспитывала из своих детей и внуков достойных их провозглашаемой идеологии потомков. Такие прививки, как боль за человека, за социальную справедливость, наверно, в их семьях не уважали.

Потомки борются за свой бумажник. Юрию Луценко, сыну более чем достойного первого секретаря Ровенского обкома Компартии Украины, а после ее запрета — бригадира колхозной строительной бригады, было неуютно среди неденежных социалистов. И он метнулся под руку Петра Порошенко, завел свой бизнес. Правда, переписанный в настоящее время на сына. Потому что он с женой благодаря опеке кума-президента теперь в политике, на верной службе у олигархата. Говорят, у отца, которого я знал как добропорядочного и честного человека, строителя Ровно, не было времени воспитывать сына на идеалах, которым сам служил. Но, наверно, здесь есть и другая грань. Юрий привык жить в комфорте и зажиточности, и в новых условиях он искал именно их. Я не за бизнес его упрекаю, а за то, что, в свое время посылая на Кучму "самолетики" из законопроектов и крича "Прочь рыжего таракана!", оказался в стане созданного тем же Даниловичем олигархата, который истощил и домучивает Украину. У нас президент — олигарх, и вся власть пока еще у крупного бизнеса.

В 2007 году я принимал участие в ток-шоу Савика Шустера на канале Кучмы-Пинчука.

Ледька Ю, Луценко и Жвания обрушились на меня целой ватагой, Савик им явно подыгрывал. Каюсь, я пожалел тогда родителей Луценко и Жвании и не сказал, что они не просто служат силам зла, а позорят репутацию своих родителей. Я тогда только вернулся из Грузии, где мне рассказывали про отца Давида Жвании — Важа, который был идеологом в ЦК тамошней компартии. Давид пошел другой тропинкой. Но ему мало было ходить в кругу мультимиллионеров, он предпочитал стать олигархом — безразлично с кем и при ком. Тогда, понятное дело, они с Юрием хотели при Ющенко и Тимошенко, там была выгода, там были деньги. А идеи предков — были или нет, их воспитывали на них или жажде власти и сверхдоходов? Кто, кроме них, об этом скажет — и скажет ли правду? Впрочем, зачем нам их слова, когда дела свидетельствуют более чем убедительно.

В конечном итоге, и Розенко, и Луценко, и Жвания — фигуры мелкие, не наделенные особенными талантами. Потому что умение и привычка сбрасывать мишуру и накинуть на себя тогу борца или слуги народа — не дар Божий. А вот когда наделенные талантами сыновья партноменклатурних родителей демонстрируют отступничество от принципов предков — это уже что-то иное, чем банальная погоня за деньгой.

Давно слежу за фильмами Карена Шахназарова. Это — интересное явление в советском и российском кино. Но когда слушаю его антиукраинскую риторику и панегирики Путину, то думаю: ну, ладно, Карен, ты — генеральный директор концерна "Мосфильм" и не хочешь бросать эту должность, хоть тебе хватило бы быть просто талантливым режиссером, кино в России хорошо кормит. Но ты — сын помощника нескольких генеральных секретарей ЦК КПСС с хорошей международной репутацией Георгия Хосроевича Шахназарова, автора интересных мемуаров, фронтовика — неужели в его семье учили не дружбе народов, которую пропагандировала КПСС, а украинофобии? Откуда эта риторика о фашизме, о недогосударстве и всякие другие бессмыслицы об Украине? Откуда дикарское оправдание похищения у страны Крыма и апология российской агрессии на Донбассе? Как можно так опуститься в угоду Путину?

Явление, понятно, не только украинское и не только российское.

Помним вырождение и бывшего члена политбюро Ниязова в Туркменистане, и публичное отречение от идеалов партноменклатуры некоторых других республик. И речь не об изменении взглядов, а об предательстве себя ради будущих миллиардов. Не в розенках, луценках, жваниях или шахназаровых как таковых дело. А в фальши системы, которая была и никуда не исчезла, — изменила одежду и ярлыки, но сохранила суть. Ей плевать на народ, у нее один бог — нажива. Она, как и раньше, исповедует круговую поруку и верна коррупции как способу выживания и своей вечности. Потому что — когда взяха, то будь и даха.