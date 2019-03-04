Ким Чен Ын использует Дональда Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 396
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 2898
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1107
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2079
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1926
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3798
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2430
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1179
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2889
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1926
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2430
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1944
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1440
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 351
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 00:35

Ким Чен Ын использует Дональда Трампа

  Комментировать
 

"Ядерное оружие - единственное, что имеет Ким Чен Ын в политическом арсенале. Только это заставляет обращать на него внимание мировых лидеров - и в Пекине, и в Москве, и в Вашингтоне, - пишет в социальной сети"Телеграм"публицист Виталий Портников, 51 год. - Не удивляет, что встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без результатов".

27 февраля президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в столице Вьетнама Ханое. На двухдневном саммите обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия. Это вторая их встреча. Первая состоялась в июне прошлого года в Сингапуре.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля на бронепоезде, преодолев 4 тыс. км. Путешествие длилось двое суток. В тот же день в Ханой прилетел и президент США. Говорил, что ожидает "грандиозный саммит" и хочет, чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это предлагает экономическую помощь КНДР.

Первый день саммита начался с 20-минутной личной беседы Трампа и Ким Чен Ына. Потом – 5 часов беседы в расширенном составе. С таких же переговоров начался и второй день. Лидеры должны были встретиться на рабочем обеде и принять участие в совместном подписании документов. Однако эти мероприятия отменили. Причин не объяснили.

Новая встреча пока не планируется. По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерные испытания. Но требует полностью отменить экономические санкции против КНДР, чего Америка сделать не может.

"Политическая неопытность Трампа, который решил лично договариваться с диктатором, подняла ставки до максимума, - считает Виталий Портников. - Никогда ни один из американских президентов не общался с лидерами КНДР. Даже визит Госсекретаря в Пхеньян был подарком. И вдруг - встреча. А все из-за ядерного оружия. Поэтому Ким Чен Ын и не будет отказываться от него. Трамп считает, что использует северокорейского диктатора для доказательства своих внешнеполитических способностей. На самом деле Ким использует Трампа. Он уже дважды встречался с американским президентом, пока Путин ждет у двери. Какое впечатление это производит на союзников Америки в регионе? А на северокорейцев? Они воочию убеждаются, что лозунг о мировом значении их нищей маргинальной страны - не миф".

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ким Чен Ын использует Дональда Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 16920
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 16580
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 3 Просмотров: 16056
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 14023
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 13828
Комментарии
Украина должна прекратить действие свободной экономической зоны с Крымом
Украина должна прекратить действие свободной экономической зоны с Крымом Просмотров: 351
К Поместной церкви Украины присоединились 400 общин
К Поместной церкви Украины присоединились 400 общин Просмотров: 216
Суд отменил статью о незаконном обогащении
Суд отменил статью о незаконном обогащении Просмотров: 90
Украинцы "достали" пассивную хохляцкую биомассу
Украинцы "достали" пассивную хохляцкую биомассу Просмотров: 234
Мы празднуем наши поражения и стесняемся побед
Мы празднуем наши поражения и стесняемся побед Просмотров: 63
Больше всего комментируют
17
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
9
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
5
"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну
Голосов: 425
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua