Ким Чен Ын использует Дональда Трампа

"Ядерное оружие - единственное, что имеет Ким Чен Ын в политическом арсенале. Только это заставляет обращать на него внимание мировых лидеров - и в Пекине, и в Москве, и в Вашингтоне, - пишет в социальной сети"Телеграм"публицист Виталий Портников, 51 год. - Не удивляет, что встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась без результатов".

27 февраля президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в столице Вьетнама Ханое. На двухдневном саммите обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия. Это вторая их встреча. Первая состоялась в июне прошлого года в Сингапуре.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля на бронепоезде, преодолев 4 тыс. км. Путешествие длилось двое суток. В тот же день в Ханой прилетел и президент США. Говорил, что ожидает "грандиозный саммит" и хочет, чтобы Корейский полуостров был зоной без ядерного оружия. В обмен на это предлагает экономическую помощь КНДР.

Первый день саммита начался с 20-минутной личной беседы Трампа и Ким Чен Ына. Потом – 5 часов беседы в расширенном составе. С таких же переговоров начался и второй день. Лидеры должны были встретиться на рабочем обеде и принять участие в совместном подписании документов. Однако эти мероприятия отменили. Причин не объяснили.

Новая встреча пока не планируется. По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерные испытания. Но требует полностью отменить экономические санкции против КНДР, чего Америка сделать не может.

"Политическая неопытность Трампа, который решил лично договариваться с диктатором, подняла ставки до максимума, - считает Виталий Портников. - Никогда ни один из американских президентов не общался с лидерами КНДР. Даже визит Госсекретаря в Пхеньян был подарком. И вдруг - встреча. А все из-за ядерного оружия. Поэтому Ким Чен Ын и не будет отказываться от него. Трамп считает, что использует северокорейского диктатора для доказательства своих внешнеполитических способностей. На самом деле Ким использует Трампа. Он уже дважды встречался с американским президентом, пока Путин ждет у двери. Какое впечатление это производит на союзников Америки в регионе? А на северокорейцев? Они воочию убеждаются, что лозунг о мировом значении их нищей маргинальной страны - не миф".