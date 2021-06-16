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четверг, 17 июня 2021 07:41

Киев рискует остаться один в войне с Москвой

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Каждая украинская власть пытается играть с западными партнерами в наперстки.

Принцип прост. Киев берет на себя обязательства. Затем их нарушает, надеясь, что все сойдет ему с рук. А когда Запад это замечает - власть придумывает отговорки.

Так было и до войны. Весь 2013 год Партия регионов уговаривала Европу закрыть глаза на "дело Тимошенко" и дать Украине Ассоциацию с Евросоюзом. "Регионалы" объясняли, что судьба всей страны не может зависеть от судьбы одного человека. В итоге, все закончилось тем, что Москва перекупила Виктора Януковича. Он сам в последний момент отказался что-либо с Брюсселем подписывать. Если бы тогда Украине предоставили Ассоциацию с ЕС, то Виктор Федорович оставался бы легитимным и бессменным.

Подобные вещи происходили и после начала войны. Евросоюз готов был предоставить безвиз в обмен на запуск системы электронного декларирования. Но неготовность украинских элит быть прозрачными ставила судьбу соглашения под сомнение.

Чужие грабли, похоже, никого ничему не учат. Теперь по ним решила пройтись команда Владимира Зеленского.

16 июня состоялась встреча президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Украинский вопрос стал одним из основных. Краеугольный момент связан с достройкой газопровода "Северный поток-2". Того самого, что позволит Москве прокачивать газ в Европу в обход украинской территории. Он лишит Киев не только доходов от транзита, но и гарантий безопасности. Теперь никакая дестабилизация Украины не будет угрожать Кремлю срывом контрактов по транспортировке газа в Европейский Союз.

Белый дом планировал организовать встречу Байдена и Зеленского до встречи с Путиным. Чтобы Киев смог донести свою позицию до Вашингтона накануне переговоров с главой Кремля. Но от этой идеи США отказались. Вероятно, потому, что команда Зеленского сменила руководство Нафтогаза вопреки собственным обязательствам перед западными партнерами.

Украина гарантировала неприкосновенность реформы корпоративного управления. Она лишала госкомпании прямой зависимости от исполнительной власти. Ключевые кадровые решения должен был принимать Наблюдательный совет, состоящий из независимых экспертов. Но этой весной на Банковой решили вернуть "ручной режим" управления. Наблюдательный совет устранили, руководителя Нафтогаза отправили в отставку, на его место назначили ставленника Кабмина.

Крым. Донбасс. Линия фронта. Скопление российских войск на границе. Через семь лет после начала войны Украина продолжает решать вопросы, связанные с выживанием страны. Но украинские элиты в погоне за ситуативным, похоже, готовы жертвовать стратегическими вещами. Например, доверием к себе.

Украине не выстоять в этой войне самостоятельно. Понятно, зачем Москва делает все, чтобы Киев остался один. Но непонятно, зачем тем же занимается Банковая.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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Дата
17
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