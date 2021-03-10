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четверг, 11 марта 2021 07:40

Киев обвинил Москву в политических убийствах

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19 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с новым иском против России. Обвинили Москву в убийствах оппонентов.

В жалобе фигурируют фамилии около 20 погибших или тех, кого Россия пыталась убить. Например, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального, которых Кремль травил нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Речь идет также о шестерых граждан Украины. Полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в 2017 году в Мариуполе взорвали в автомобиле. Мину заложила диверсантка Юлия Прасолова за $ 15 тыс., установило следствие. Заказчик - так называемое министерство госбезопасности ДНР, контролируемое Москвой. В июне того же года в Киеве от подрыва автомобиля погиб полковник разведки Минобороны Максим Шаповал. Исполнитель теракта Олег Шутов сбежал в Россию. Организатором обоих убийств СБУ называет начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ генерал-лейтенанта Дмитрия Минаева.

В 2019-ом подобно пытались взорвать украинского разведчика. СБУ арестовала исполнителей Тимура Дзортова и Алексея Комаричева - граждан и сотрудников военной разведки России.

В 2016-ом в Киеве расстреляли военного Ивана Мамчура. Агента ФСБ Олега Смородинова приговорили за это к 12 годам.

Еще два покушения - на украинских политиков Игоря Мосийчука и Антона Геращенко в 2017 году.

Важен случай Навального, ведь ЕСПЧ рассматривает только жалобы, в которых окончательное национальное судебное решение приняли не позднее, чем шесть месяцев тому назад. Однако никаких решений российских судов по этому делу не было. Отравление не расследовали. Поэтому Киев подал иск к 20 февраля - ровно через полгода после преступления. Это должно гарантировать, что в Страсбурге его не отклонят.

- Цель - юридически доказать, что Россия является государством-террористом. Для нее внесудебные убийства - обычная практика, - говорит 43-летний Иван Лещина, правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ. - В РФ должны понимать, что их преступления не остаются в тени. Что каждый шаг отслеживают. Утвердительное решение суда сделает из России государство-изгоя.

- Европейский суд может рассматривать это дело годами, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет. - Хорошо, что Украина ищет рычаги влияния на Кремль. Использует различные площадки, чтобы подчеркнуть антигуманность путинского режима. Но признание РФ виновной в системных убийствах оппонентов реальных последствий для Москвы иметь не будет. Кремль игнорирует постановления ЕСПЧ. В частности, отказываясь отпускать из тюрьмы Навального. В прошлом году изменили российскую конституцию и сделали внутреннее судопроизводство приоритетным. Чтобы решение международного суда вступило в силу в РФ, его должны одобрить местные органы.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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