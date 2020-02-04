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четверг, 06 февраля 2020 06:46

Киев и Анкара могут подписать соглашение о свободной торговле через год

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3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев. Встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Турция предоставит для нужд Вооруженных сил Украины почти $36 млн на покупку турецких товаров военного и двойного назначения. Говорили о создании зоны свободной торговли между странами. Мол, объем должен увеличиться с $4 до 10 млрд в год.

Украина заинтересована в импорте азербайджанского газа, проходящего через Турцию, сказал Владимир Зеленский.

Во время торжественной церемонии возле Мариинского дворца Эрдоган громко поздоровался с почетным караулом: "Слава Украине!" В речи отметил, что Турция не признает аннексию Крыма.

— Турция заявила о военной поддержке, хоть и символической. Итак, Украина является частью ее интересов. Политика этой страны чрезвычайно прагматична. С Анкарой нужно говорить на языке выгоды, — говорит политолог Сергей Таран, 50 лет. — Движемся к подписанию соглашения о свободной торговле. Вероятно, это произойдет через год.

— В то же время Турция поддерживает невыгодные нам решения. Например, транспортировка российского газа в обход украинской территории.

Мало говорили о Крыме. Нужны действия. Анкара могла бы инициировать проверку ситуации с правами человека на полуострове. Там продолжают преследовать крымских татар.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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