К воде и к вербе

Обессиленное четвертьвековой борьбой с олигархами и чиновничьей мафией украинское общество хочет выбиться в люди. Такой небезупречной формулой я хотел бы обозначить смысл нынешней досрочной избирательной парламентской кампании. Формула не безупречна, ибо не безупречно начал вновь избранный президент Владимир Зеленский эту кампанию. Он нарушил Конституцию, но не волю народа к закреплению победы на президентских выборах и преодолению неофеодальной судьбы Украины.

Драма, разыгравшаяся между Зеленским и порошенковско-яценюковским ядром Верховной Рады уже в начале президентства победителя, осветила глубокую трагедийность жизни украинцев. Политический класс демонстрирует полную оторванность от народа. Я не упоминал бы даже известную афористичную дилемму "Вышли мы все из народа, как бы вернуться в него", потому что этой прослойке некуда возвращаться, она чужда народу. Ее среда — деньги и только деньги. Сказать, что есть надежда на то, что природа политического класса изменится и украинское общество выдвинет для государственного руля какие-то другие кадры, я не решусь.

Почему? А подумайте, кто идет в новый парламент и кто берет в руки государственный руль. Я не о том, что президентской партии "Слуга народа" фактически нет и в нее идут перебежчики из других партий, которые служили капиталу, хотя и об этом. Посмотрим на качество тех, кто перебежал под крыло Зеленского. Секретарем СНБО стал Александр Данилюк - явно не фигура для Жмеринки и тем более Кременчуга. Он исправно служил Януковичу и Порошенко. Семья живет в Лондоне, умеет говорить, но добрых дел за ним никто не помнит. Не будем упрекать Зеленского, что он так подбирает кадры, он других не знает. А кто к кому приплывает, не сразу распознаешь. Одному ситечко, другому решеточка, а что нам от того? Провозгласив смену поколений у власти, команда Зе все же заводит в нее вчерашний день. Здесь не требуем абсолютной чистоты, полова неизбежно где-то и засорит даже хорошо просеянное зерно.

Любая смена властных поколений и политических классов предполагает определенную преемственность и неигнор положительного опыта предшественников.

В связи с этим напомню известные далеко не всем уроки так нелюбимого нами Путина. Первую его президентскую каденцию Россией руководил фактически Евгений Примаков. Он был не только мудрый экономист, но и дипломат, разведчик и талантливый журналист, знакомый со многими главами государств и мировыми политиками. Примаков, призванный и потом спроваженный в отставку Ельциным, как премьер-министр вытащил Россию из дефолта и петли внешнего управления. Неопытный в вопросах экономики и государственного строительства кагэбист пригласил его в наставники без каких-либо сомнений. Примаков сумел передать опыт Путину. Как тот потом им воспользовался, это другая проблема.

Зеленскому позарез нужны умные наставники. В Украине есть когорта успешных менеджеров и управленцев разных поколений, которые могли бы подсказать президенту умные ходы в экономике, энергетике и социалке. Ну, хотя бы Фокин, Скляров, Мороз, Кучеренко, Плачков — и не они одни. Президент для пользы Украины, выхода ее из кризиса и внешней зависимости мог бы создать Совет старейшин, который уберег бы его от рискованных решений и авантюр. Научил работать с таким непростым органом власти, коим является парламент. При сухом дереве и мокрое горит, тут все зависит от того, кто подбрасывает поленья в огонь. А поучиться и в старости не грех, а молодым сам Бог велел.

Защелка для разрушительных для Украины политических сил западает, они оказывают отчаянное сопротивление. Сохранение смешанной системы выборов позволяет им сохранить определенные позиции в законодательном органе государства, а возможно - и в правительстве.

Видимо, президентская команда сделала хороший ход, поставив у руля своей партии Дмитрия Разумкова. Но спасет ли это ее от нашествия перебежчиков? Обратите внимание на ритуальные объединение и ребрендинг "Народного фронта", "Самопомочі", Гройсмана и еще некоторых, которые хотят пройти в новую Верховную Раду. Какая она будет — одному Богу известно. Станет высшим представительным органом социального и правового государства, как это записано в Конституции, или ядром клановой системы власти? Пока ни шаги вновь избранного президента, ни заявления ведущих политических сил ответа не дают. Заявления кое-кого из нынешней властной команды о полном курсе на либертарианство вплоть до легитимизации проституции вообще запутывают даже ярых их сторонников. А полный отказ от опыта европейской социал-демократии сеет сомнения в европейскости нового курса. А у серьезной политической силы дело же не петушиное, представать перед народом она должна не через надежду, а через гарантию. Украинцам надоело перебивать быков в баранов и политические крендели. В печенках партии Солохи, которая куры всполошила. На политринг должны выйти не бойцы, а борцы за человеческую жизнь для людей. Хватит обещанных улучшений — давай вполне определенное улучшение. Разницу нестилистическую улавливаете?

Где верба, там и вода. Где вода, там и верба. Простая житейская истина, а в ней — чудесная формула жизни, которая, увы, в политике не в моде. А должно быть в ней гербовой.

Если государство в надежных руках, то есть если в нем есть хорошая вода, так и жизнь — как раскидистая верба. А широкая и здоровая верба — значит, и вода хорошая. В ней трудящийся люд, мудрые хозяева, между ними не беда, а согласие.

В Украине этого пока нет. Будет ли? Делаем вроде бы первые шаги к вербе и воде, а удастся ли? Не знаю. И вы не знаете. И гоп скажем, когда перескочим. Хочется сказать, очень хочется. Но я не сказочник и мы с вами не дети, чтобы заранее радоваться. Ничто не дается легко, но ничто само собой не проходит холодцом на стол. От ветров жизни ни в печи, ни в хлеву не спрячешься. Лучший дом тот, который возводишь сам. Какой построим вместе дом — как раз выборы и покажут.