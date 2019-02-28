К Поместной церкви Украины присоединились 400 общин

- Каждый народ имеет право с обретением национальной независимости искать для себя и церковную, - говорит спикер Синода Кипрской церкви митрополит Пафский Георгий, 69 лет. — Это закреплено в священных канонах. Предоставление автокефалии Украинской церкви Вселенским патриархатом произошло с целью примирения и единства. Однако на сегодняшний день она не достигнута. Логично — подождать, чтобы увидеть результат.

18 февраля Кипрская церковь рассмотрела признание автокефалии Поместной церкви Украины. Священники говорили 5 часов за закрытыми дверями. В итоге поддержали украинскую автокефалию, раскритиковали россиян за попытки вмешиваться в дела ПЦУ. Однако так и не приняли решение об окончательном признании.

21 февраля Синод Румынской церкви выдвинул украинской стороне условия признания. Главная — возможность сохранения языковой свободы румынским приходам на Буковине и их права объединиться в румынский викариат — церковно-административная территориальная единица. Украинская церковная власть предоставила письменные гарантии относительно уважения этнической и языковой идентичности румын.

- Надо учитывать невероятные усилия Русской церкви, для избежания признания ПЦУ. Но они обречены на поражение. Все понимают, что Константинополь действовал в пределах своих полномочий, предоставляя Украине автокефалию, — говорит религиовед 50-летний Андрей Юраш.

— Для многих церквей признание связано с российскими паломниками и олигархами, оффшорными зонами. На Кипре многие россияне имеют имущество. Кипрская церковь является крупным землевладельцем. Многие россияне платят аренду, поддерживая ее.

Россияне также поставили ультиматум Грузии. Если она признает Поместную церковь Украины, то примут под свою юрисдикцию церкви в Абхазии и Южной Осетии. Встает вопрос принципов — идти на поводу у России или придерживаться христианских канонов. Но ни одна церковь, даже близкие к России Антиохийская (включает в себя церкви на Ближнем Востоке, Ливан, Ирак и страны Аравийского полуострова, а также церкви их диаспор. - ГПУ) и Сербская, не сказали четкого "нет". Каждая взвешенно будет принимать решение. Это может затянуться на годы.

Имеем уникального союзника в лице Вселенского патриархата. Он заинтересован в признании ПЦУ, поэтому это лишь вопрос времени. Мы со своей стороны должны доказывать, что Украинская церковь — зрелая.

Румынская церковь хочет гарантий, что 127 румынских общин будут иметь возможность отправлять службу на своем языке. Это легко решить. Никто не планирует менять языковую практику в общинах. Надо официально это формализовать, чтобы у других церквей отпали опасения.

Румынская и Кипрская церкви говорят, что в Украине пока нет единства. На сегодняшний день в ПЦУ из Московского патриархата перешли 400 общин. Это немного, но процесс сдерживается искусственно. Влияние РПЦ мешает окончательному воссоединению. Сначала говорили, что надо дождаться томоса, теперь советуют ждать признания. Священникам навязывают, что после выборов политика государства изменится, и надо будет переходить обратно.

Переход значительно оживило бы присоединение к Украинской церкви епископов Московского патриархата. Но на сегодняшний день это сделали только двое (Симеон Шостацкий и Александр Драбинко. — ГПУ).