Избирателей в Крыму стало больше на 224 тысячи

8 сентября прошли местные выборы разных уровней по всей России. В частности, в Москве и еще в 11 субъектах федерации голосовали за местный парламент. В 16 регионах выбирали губернаторов. Во всех победили исполняющие обязанности, назначенные президентом.

20 из 45 кресел Московской городской думы получила оппозиция. Компартии РФ досталось 13, "Яблоку" — четыре, "Справедливой России" — три. В день голосования задержали до 10 человек. Летом недопущение независимых кандидатов к выборам спровоцировало протесты. На акции 27 июля силовики задержали почти 1,4 тыс. лиц. Против некоторых возбудили уголовные дела. 4 сентября дали 3,5 года колонии Евгению Коваленко, который бросил в "омоновца" пластиковый стаканчик.

— Власть пошла на размен — три месяца неприятностей, а потом пять лет комфортной жизни, — говорит российский политолог 65-летний Дмитрий Орешкин.

— Если зарегистрировать независимого кандидата, можешь получить в Мосгордуме нарушителя покоя на пять лет. А если снять его с дистанции, только потеряешь авторитет в глазах части москвичей.

Нет оснований полагать, что Мосгордума изменилась. Реального влияния оппозиция иметь не буде. К ней приписали коммуниста Николая Губенко. Но он и раньше был депутатом. Ничего не сделал наперекор интересам власти или олигархов. Руководит большим театром в Москве, что зависит от благосклонности столичных властей. Остальных депутатов тоже можно перекупить, напугать, привлечь.

В парламентах оккупированных Крыма и Севастополя большинство получила президентская "Единая Россия". Украина, Евросоюз, США не признают выборы на оккупированном полуострове.

Явка — 33,2%, по официальным данным. Почти вдвое ниже, чем в 2014-м. С тех пор количество избирателей в Крыму выросло на 214 тыс., в Севастополе — на 12 тыс., по данным избирательных комиссий.

"Стало известно, сколько русских понаехало на полуостров с 2014 года. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", — пишет в "Фейсбуке" журналист Денис Казанский.