Импичмент Дональда Трампа завершился

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 846
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1377
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3231
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2403
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 630
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 6921
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2115
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 630
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2115
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1026
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 07:11

Импичмент Дональда Трампа завершился

  Комментировать
 

Сенат США оправдал президента 73-летнего Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. На этом завершилась процедура импичмента. 5 февраля 52 сенатора из 100 проголосовали за то, что Трамп не злоупотреблял властью и не препятствовал работе Конгресса. За импичмент были только представители Демократической партии и один республиканец.

Это была третья попытка в истории США объявить импичмент лидеру страны. В конце сентября демократы начали процедуру. Мол, в июльском телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп оказывал давление на президента Украины относительно расследования против Джо Байдена, вероятного конкурента на нынешних выборах от Демократической партии. Якобы бывший вице-президент США помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016-ом членом совета директоров фирмы был сын Байдена — Хантер.

— Контакты между Киевом и Вашингтоном не прекращались во время расследования импичмента. 30 января приезжал в Украину госсекретарь США Майк Помпео, — говорит эксперт по международной политике Максим Джигун, 22 года. — Но наша власть должна вынести урок. До сих пор остаемся объектом, а не субъектом международной политики

Инициируя расследование, Демократическая партия ожидала не столько устранение Трампа от власти, сколько ослабления его позиций перед выборами в ноябре. Но он имеет высокий рейтинг и доверие американцев. При его президентстве экономика США укрепилась, снизился уровень безработицы. Шансы демократов будут зависеть от того, кто от них станет кандидатом. Питер Буттиджеч (мэр города Саут-Бенд, служил семь месяцев в Афганистане, имеет нетрадиционную ориентацию. — ГПУ) — один из немногих, кто мог бы составить конкуренцию Трампу. Способен собрать протестный электорат из-за политики Трампа в отношении национальных и сексуальных меньшинств.

- Дональд Трамп на финишной прямой к переизбранию на второй срок. Это не несет Украине ничего хорошего, — говорит 66-летний Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований. — Его непредсказуемое поведение на международной арене ослабляет Штаты. Это негативно повлияет на евроатлантическую солидарность. Именно на США и ЕС делает ставку Украина во внешней политике. Обстоятельства крайне неблагоприятны для нашего евроинтеграционного курса. Баланс сил изменится в сторону нашего врага. Политика Кремля будет еще агрессивнее и коварнее.

При Порошенко наша власть пыталась играть на внутренних противоречиях в США. Генпрокурор Юрий Луценко раскручивал историю с фирмой "Бурисма", чтобы подыграть Трампу. Другие представители украинской власти поддерживали его конкурентку Хиллари Клинтон. Плоды той стратегической ошибки собрал Зеленский. Украину начали воспринимать как международную проблему. Скорее всего, Трамп останется у власти и будет оказывать давление на Киев, чтобы таки раскрутить историю с "Бурисмой" и дискредитировать Демократическую партию. Надо отстраниться от внутренней американской политической войны. Делать акцент на общих международных интересах.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импичмент Дональда Трампа завершился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Сегодня - день презерватива. Собрали несколько интересных фактов об "изделии №2"

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 55605
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 23067
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 20637
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 15705
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14824
Комментарии
Офис президента возглавил Андрей Ермак
Офис президента возглавил Андрей Ермак
Два "экс-беркутовца" вернулись в Киев
Два "экс-беркутовца" вернулись в Киев
После российских паспортов украинцы получат бомбы
После российских паспортов украинцы получат бомбы Просмотров: 54
Убийство Украины
Убийство Украины Просмотров: 324
Киев и Анкара могут подписать соглашение о свободной торговле через год
Киев и Анкара могут подписать соглашение о свободной торговле через год
Больше всего комментируют
9
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 234
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua