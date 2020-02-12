Импичмент Дональда Трампа завершился

Сенат США оправдал президента 73-летнего Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. На этом завершилась процедура импичмента. 5 февраля 52 сенатора из 100 проголосовали за то, что Трамп не злоупотреблял властью и не препятствовал работе Конгресса. За импичмент были только представители Демократической партии и один республиканец.

Это была третья попытка в истории США объявить импичмент лидеру страны. В конце сентября демократы начали процедуру. Мол, в июльском телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп оказывал давление на президента Украины относительно расследования против Джо Байдена, вероятного конкурента на нынешних выборах от Демократической партии. Якобы бывший вице-президент США помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016-ом членом совета директоров фирмы был сын Байдена — Хантер.

— Контакты между Киевом и Вашингтоном не прекращались во время расследования импичмента. 30 января приезжал в Украину госсекретарь США Майк Помпео, — говорит эксперт по международной политике Максим Джигун, 22 года. — Но наша власть должна вынести урок. До сих пор остаемся объектом, а не субъектом международной политики

Инициируя расследование, Демократическая партия ожидала не столько устранение Трампа от власти, сколько ослабления его позиций перед выборами в ноябре. Но он имеет высокий рейтинг и доверие американцев. При его президентстве экономика США укрепилась, снизился уровень безработицы. Шансы демократов будут зависеть от того, кто от них станет кандидатом. Питер Буттиджеч (мэр города Саут-Бенд, служил семь месяцев в Афганистане, имеет нетрадиционную ориентацию. — ГПУ) — один из немногих, кто мог бы составить конкуренцию Трампу. Способен собрать протестный электорат из-за политики Трампа в отношении национальных и сексуальных меньшинств.

- Дональд Трамп на финишной прямой к переизбранию на второй срок. Это не несет Украине ничего хорошего, — говорит 66-летний Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований. — Его непредсказуемое поведение на международной арене ослабляет Штаты. Это негативно повлияет на евроатлантическую солидарность. Именно на США и ЕС делает ставку Украина во внешней политике. Обстоятельства крайне неблагоприятны для нашего евроинтеграционного курса. Баланс сил изменится в сторону нашего врага. Политика Кремля будет еще агрессивнее и коварнее.

При Порошенко наша власть пыталась играть на внутренних противоречиях в США. Генпрокурор Юрий Луценко раскручивал историю с фирмой "Бурисма", чтобы подыграть Трампу. Другие представители украинской власти поддерживали его конкурентку Хиллари Клинтон. Плоды той стратегической ошибки собрал Зеленский. Украину начали воспринимать как международную проблему. Скорее всего, Трамп останется у власти и будет оказывать давление на Киев, чтобы таки раскрутить историю с "Бурисмой" и дискредитировать Демократическую партию. Надо отстраниться от внутренней американской политической войны. Делать акцент на общих международных интересах.