Грузия победила Россию в суде

- Сегодня один из самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с Российской Федерацией о войне августа 2008 завершился нашей победой, - говорит 21 января премьер-министр Грузии Георгий Гахария, 45 лет.

Россия виновна в нарушении прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. В то же время отклонил остальную часть жалобы Грузии. Мол, Европейская конвенция по правам человека не позволяет возложить на Россию ответственность за события российско-грузинской войны 8-12 августа 2008-го.

В течение трех месяцев, до 10 октября 2008 года, Москва также была ответственной за так называемые буферные зоны за пределами Абхазии и Южной Осетии, где сохранялось ее военное присутствие. Затем это обязательство вернулось к Грузии. Но те территории до сих пор неподконтрольны Тбилиси - под фактическим контролем РФ, считает ЕСПЧ.

Россию признали виновной в установлении на оккупированных территориях незаконной "административной практики", во время которой нарушала право на жизнь без каких-либо расследований. РФ пренебрегала запретом на пытки или бесчеловечное и унизительное обращение, право на уважение частной жизни, право на защиту собственности. Совершала внесудебные аресты, ограничивала свободу передвижения, право на образование.

Решение о компенсации должны вынести отдельно.

- Заключение Европейского суда - очередное международное признание, что Россия - оккупант. Но не более, - считает директор Международного института демократии Сергей Таран, 50 лет. - Не следует переоценивать выводы международных судов. Они долго тянутся, но по сути являются лишь информационным фоном проблем. Здесь нет исполнительных инструментов. Украина использует опыт Грузии по делу об оккупации Крыма. Можем опираться на это решение в дипломатии. Напоминать на всех международных площадках, что мир признает Россию виновником конфликтов на постсоветском пространстве.