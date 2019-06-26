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четверг, 27 июня 2019 07:05

"Голос" Вакарчука не отличается от "Слуги народа"

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Процесс строительства партии "Голос" Святослава Вакарчука не отличается от постсовковой схемы партийного строительства. Купили старую партию. Переименовали. Собрали вокруг лидера людей без понятных принципов отбора. Запустили рекламу: за все хорошее и против всего плохого. Ни идеологии, ни действенной программы, ни идей нет.

"Голос" показывает "спонсоров", которые вносят по несколько сотен тысяч гривен, хотя кампания стоит сотни миллионов. Кто ее финансирует? Перед кем несет обязательства Вакарчук? Что обещает взамен?

В своем политическом туре он искренне засевает певческой гречкой, вместо обсуждения с избирателями своей политической программы. В Верховной Раде тоже собирается петь или работать над законами? Чем это отличается от того, что делали 28 лет "старые политики"?

Певческий бесплатный тур Вакарчука проходит по регионам, где значительную поддержку имеет Петр Порошенко. Почему, несмотря на сомнительные электоральные перспективы, разрушительные идеи "новых лиц" опыт в условиях реванша, Вакарчук пытается пройти в Раду за счет его избирателей? Почему он не ездит петь в Днепр, Харьков или Одессу, где побеждают "Квартал 95" и Виктор Медведчук? Реваншистов практически не критикует. Не пытается конкурировать с Владимиром Зеленским. Чем это обусловлено: личными амбициями или обязательствами?

Партия "Голос" принципиально не отличается от "Слуги народа". Такие же неизвестные персоны, отобранные непрозрачно. Почему отсутствие политического опыта, непрофессионализм - предмет гордости обеих партий? В развитых демократических странах с сильными экономиками и высоким уровнем жизни ценят противоположные характеристики политиков. Члены сената США десятки лет являются политиками низших уровней, перед тем как стать сенаторами.

Вакарчук говорит о новой политике, новых правилах жизни, которые собирается внедрять, хотя в сегодняшней электоральной ситуации от него в парламенте ничего не будет зависеть. О каких новых правилах он говорит, если сам факт подобных обещаний - обычная предвыборная ложь?

Почему Вакарчук допускает возможность объединения со "Слугой народа", если это также "старая политика", где он будет в коалиции слуг олигарха, с которым борется? Или не будет обращать внимания на олигарха Игоря Коломойского, его экс-адвоката, а ныне главу президентской администрации Андрея Богдана, Александра Ткаченко (гендиректор медиагруппы "1+1" баллотируется в Раду от "Слуги народа". - ГПУ) и других?

Почему Вакарчук считает врагом номер один Украины коррупцию, а не российское войско, которое убивает украинцев, разрушает города и села, вывозит заводы в РФ, уничтожает нашу страну информационно? Не попытка ли это отвлечь внимание от настоящего врага, сосредоточившись на внутренних распрях, которые навязывают снаружи?

Почему Вакарчук ушел с "поля боя" (в 2007-м стал народным депутатом от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Через год сложил полномочия. - ГПУ), когда происходили масштабные коррупционные процессы, когда олигархи прибирали к рукам сотни государственных монополий и формировали империи? Не защищал украинскую армию от дерибана. Не высказывался по поводу кабального газового контракта и Харьковских соглашений. Ничего не говорил, когда в 2013 году Россия ввела санкции против Украины. Был пассивным во время Революции достоинства.

Почему защитником он стал теперь, повторяя сладкий бред, который 28 лет перед выборами говорили "старые политики"?

Автор: Масон ЛЕМБЕРГ, блогер
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