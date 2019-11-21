"Главная угроза государству снова и сходит от власти"

— Революция достоинства показала украинцам, на что они способны. Тот период один из величайших в современной истории нашего государства. Это символ общественного единения, — говорит философ Алексей ПАНИЧ, 59 лет. 21 ноября Украина отметила День свободы и достоинства, а также шестую годовщину Майдана.

— Народ четко поставил цель и достиг ее. Сверг ненавистного президента и развернул страну в сторону европейской цивилизации. Наконец на государственном уровне поняли, что русские не являются нашими друзьями. К сожалению, это забывается и отходит на второй план. Важно не утратить эти достижения. Но мы в любом случае еще долго будем вдохновляться Революцией Достоинства в трудные времена.

Какие результаты Майдана определяют нашу жизнь сегодня?

- Получили безвиз и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это были требования людей, которые выходили на протесты в 2013-2014 годах. На внешней арене мы достигли целей. Но есть много внутренних проблем. Идет борьба, чтобы сохранить достоинство, которое отстояли на Майдане.

Политики говорят об уступках агрессору, которые делать недостойно. Пытаются их продавить, в ущерб украинским национальным интересам. Главная угроза государству снова - от власти. Президент Зеленский и его окружение хотят закончить войну любой ценой. В наших реалиях это будет означать поражение и возвращение под влияние Кремля. А значит - потерю достижений революции.

Наблюдается откат и в целом в политической плоскости. Уголовное дело против бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун напоминает возвращение в домайданное прошлое с политическими преследованиями оппонентов.

Оно возможно?

— Угроза большая. Точкой преткновения будет количество украинцев, готовых сопротивляться. Активное меньшинство в обществе увеличилось за эти шесть лет и мобилизовалось после смены власти.

Должны быть бдительны и следить не только за действиями нашей власти, но и за общеевропейской конъюнктурой. На Западе, в РФ и Украине есть много тех, кто хотел бы видеть наше государство таким, как в 2012 году.

Стремление Украины к членству в ЕС Россия воспринимает как угрозу собственным национальным интересам. Не говоря о Североатлантическом альянсе. Наше вступление в НАТО будет означать, что под Харьковом могут стоять ракеты, которые за 2 минуты долетят до Москвы. Это будет катастрофа оборонной политики Кремля. Русские лягут костьми, чтобы не допустить нашего сближения с ЕС и Альянсом. Европейцы не готовы к масштабному расширению и включению Украины в свой состав. Не хотят конфликтовать с россиянами, отстаивая евроатлантические стремления украинцев. Им проще отдать Киев под протекторат Путина.

Что мы не заметили, упустили после Революции достоинства?

- Стоило провести добросовестную люстрацию антимайданных политических сил. Но не факт, что в условиях активного наступления русских на Донбассе и аннексии Крыма это было реально.

К чему украинцы были не готовы?

— Получили возможность контроля над властью, однако не смогли его удержать и сделать устоявшейся практикой. Не справились со свободами, которые упали на голову. Например, местные власти получили дополнительные средства в регионах благодаря децентрализации. Однако не все их реализуют, потому что не знают, как это сделать.