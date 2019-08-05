"Гипотетическая война между Москвой и Вашингтоном больше всего угрожает Европе"

Новая гонка вооружений уже идет. Китай имеет мощный арсенал. Россия накапливает, но пытается это скрыть. Америка запланировала тесты крылатой и баллистической ракет на август и ноябрь. При накоплении вооружений мир в мире будет поддерживать гарантия полного взаимного уничтожения в случае агрессии, — говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, 26 лет.

2 августа Соединенные Штаты Америки вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вашингтон пошел на этот шаг из-за нарушения соглашения со стороны России.

В 1987 году договор подписали президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Документ запрещал производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора с 2014 года. Речь идет о ракете 9M-729. Имеет радиус действия около 1,5 тыс. км, по данным Североатлантического альянса. Поэтому 1 февраля 2019 года США прекратили свои обязательства по договору и начали процесс выхода. Кремль обвинения отвергает. 18 июня Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия соглашения.

— Мы должны готовиться к миру без этого договора. С большим количеством российских ракет, — говорит 18 июля генеральный секретарь НАТО 60-летний Йенс Столтенберг.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности стал нелогичным для США. Ограничивает только их. В то время как Россия делает, что хочет. Также соглашение подорвал Китай. За несколько последних лет создал крупнейший в мире арсенал ракет запрещенной дальности, - объясняет Николай Белесков.

— Россия будет развивать наземные пусковые установки. Но не будет выставлять их напоказ. США и РФ борются за приверженность Европы. Последняя хочет сохранить среднюю линию. Надеется, Россию можно перевоспитать, живет иллюзиями. Именно Европейскому континенту больше всего грозит гипотетическая война между Москвой и Вашингтоном. Станет театром боевых действий. РФ будет держать ракеты где-то за Уралом. К нашим границам их можно перебросить за пять дней.

Российская военная промышленность создает за год до 300 ракет. Для накопления стратегического арсенала надо пять-семь лет. Для россиян эти ракеты — фактор стратегического сдерживания НАТО и США.

Что делать Украине?

— Надо довести до ума наше ракетное семейство "Вільха" (украинский ракетный комплекс с корректированным боеприпасом калибра 300 мм. Поражает цели на расстоянии 60-120 км. — ГПУ). Достичь дальности 200 километров. В случае активных боевых действий надо отстреливать тысячи таких ракет за день. Наш военно-промышленный комплекс производит их критически мало. До конца года будем иметь лишь несколько сотен. Должны наладить производство пусковых установок. От Советского Союза унаследовали 60-65 единиц. Надо больше. Должны заботиться о рассредоточении и безопасности арсеналов. В случае масштабного наступления русские будут стрелять именно по ним.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. Каким оно может быть?

— Чтобы новый документ не постигла участь предыдущего, россияне должны считать его выгодным для себя. Трамп видит новое соглашение с участием Китая. Хочет прописать ограничения по различным ракетным системам-стратегическим и средней дальности. Это трудно осуществить.

Москва и Пекин могут требовать, чтобы Вашингтон уничтожил все свои крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Предыдущее соглашение на них не распространялось. В соответствии с ним были запрещены только системы наземного базирования. СССР имел их много, США — нет. После подписания договора в 1987-ом Штаты сохранили возможности наносить удары в глубь Евразии. КНР и РФ могут выдвинуть им ультиматум. Вряд ли Вашингтон согласится. Это ударит по авторитету.

Как будут развиваться события в ближайшие годы?

— Увидим многочисленные диалоги между Америкой, Россией и Китаем по сокращению вооружения. Вряд ли эти разговоры воплотятся в соглашение. Это предполагает доверие, которого нет. Чтобы осознать важность ограничения вооружений, мир должен пройти какое-то потрясение. Пережить еще один Карибский кризис (противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962-го. — ГПУ).