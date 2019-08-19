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вторник, 20 августа 2019 00:25

Футбол, космос и навоз на вилах

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Историю моего появления в Киеве на должности редактора газеты "Молодь України" вспоминаю как поворот политической судьбы в начале 1980 годов на закате брежневщины. В резерве на эту должность я стоял так долго, что и забыл о нем. И тут вызов в ЦК и команда: готовься сменить Игоря Лубченко. Как, спрашиваю, мы же с Игорем друзья, неудобно. Но мудрые ребята успокоили: вашей дружбе ничто не помешает, Игорь все понимает, а здесь такая ситуация, что хоть Бога из хаты выноси.

"Молодь України" обвинили в украинском футбольном национализме. И обвинил не кто-то, а Зимянин, шеф идеологии в ЦК КПСС. Мол, заместитель Лубченко Римаренко вознес до небес Лобановского и противопоставил его Бескову, любимцу Брежнева и главному тренеру "Спартака". А это уже национализм. Сегодня это звучит как анекдот, а тогда Щербицкий публично спрашивал у Лубченко: "Какой партии вы служите?"

Это событие должно было бы давно перетлеть в душе пеплом, но я возвращался мысленно к нему не раз и не два. Уже работая в "Сельских вестях", я неделю путешествовал с русским писателем Виктором Астафьевым по дорогам его фронтовой юности. Однажды вечером он попросил познакомить его с Валерием Лобановским. Я не фанат футбола, потому обратился к моему бывшему заместителю, а тогда уже редактору "Молоді України" Володе Боденчуку посодействовать знакомству. Втроем мы пришли на футбольный матч, втроем потом разговаривали с Лобановским. Астафьев пылко убеждал великого тренера в его футбольных талантах. Уже в гостинице я решил поделиться с ним историей своего прихода в "Молодь України". Виктор Петрович заметил: Москва дала вам урок великодержавного шовинизма и в то же время признала, что Украина опасна для них как великая футбольная нация. Тогда он сказал слова, которые я уже не раз повторял: "Украина должна стать независимым государством. У вас для этого есть все: великая история, великий народ, великий футбол, великие имена и таланты!"

Впоследствии эту же историю Павел Глазовой передал так: ЦК увидел теленка там, где его еще и не было, а уже приготовил молот. И совсем недавно политолог Вадим Карасев резонно сделал вывод: украинский футбол времен Лобановского сделал для пробуждения национального самосознания украинцев больше, чем все диссиденты вместе взятые. Хотя это не приуменьшает их заслуги и борьбу.

Между прочим, Щербицкий, вопреки тому, что вынужден был в угоду высшему ЦК ругать Лубченко за "футбольный национализм", ревностно опекал "Динамо". А непосредственно делами команды занимался секретарь ЦК КПУ Яков Петрович Погребняк.

Казалось бы, что такое футбол? Игра. Но — любимая миллионами. Он поднимал, назначал и снимал. Но он же и строил Украину — ту, которую имеем сегодня, хоть в ней он еще не играет ту роль, которая положена строителям государства. Но сейчас не только футбол — на задворках государства и наука, и духовная сфера, и сам человек.

Что с нами? Почему хочется вспоминать шевченковские слова: "Горе! Горе! Дрібніють люди на землі, ростуть і висяться царі!" Почему, опять же, на наше "общество хоть наплюй! Она — капуста головастая?" Какая лихая сила поймала нас, как сорока Якова? Куда идем, как мыла, глотнув?

Мы до сих пор называем себя космическим государством. Все внешние атрибуты есть, но Украина сегодня так же далека от космоса, как и сто лет тому назад. Да, советские корабли и ракеты подняли в космос украинцы Сергей Королев, Валентин Глушко, Владимир Челомей. Да, у нас наибольший в мире ракетный завод, который выпускал самую страшную "Сатану", а теперь клепает кастрюли. Мы что, сознательно прячем себя в раковине мифического если не футбольного, то мистического не национализма, а провинциализма?

Сегодня в мире здоровый национализм или патриотизм — большая строительная сила. Имею в виду не пещерный национализм, в котором темно, как в погребе под кадкой, а тот, который ведет нацию к свершениям и прорывам, делает народ хозяином судьбы. Перефразируя первого итальянского премьера Камилло Кавура, мы создали Украину, давайте создавать украинцев. Как делал это Лобановский.

Власть скажет, что на все наши пожелания нужны деньги. Не надо красть, вот они на все и найдутся. Как обворована Украина и где эти деньги — знают все. Ясно, что они не заменят ни талантов, ни строительного умения, но без них ни шагу вперед. Просто надо знать, где их искать. Не из продажи земли строить бюджет, как говорят те, кто что-то слышал от Сороса. Почему должны не возвращать деньги из офшоров, а драть высокие тарифы с убогих пенсионеров и учителей? Почему диктует в этой сфере не мудрый Скоцик, а "слуга всех господ" Данилюк? Кто у нас строит, а кто разрушает?

Один известный политик на все обо всем давно ответил так: "Когда я был стрелочником, я думал — какой дурак начальник станции. Потом стал начальником станции". Лобановский был футболистом, а потом тренером, и так не говорил — он творил великий футбол, который поднимал Украину. Вчерашние стрелочники ее поднимают, как навоз на вилах. Не в том ли проблема?

Автор: Иван БОКИЙ
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