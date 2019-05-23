Филарет может переиграть сам себя

Почетный Патриарх Поместной церкви Украины Филарет заявляет, что Киевский патриархат по-прежнему функционирует. Стороннему наблюдателю такие действия могут показаться борьбой церковных амбиций. На самом деле это сигнал системного кризиса. С каждым днем ​​она будет охватывать новые сферы государственного и общественного существования.

Филарет не доволен компромиссом, результатом которого стало появление канонической Православной церкви Украины. Патриарх всегда считал, что управлять этой церковью может только он. И предложенный Константинополем церковный устав значительно отличался от привычного, московского. Филарет делал все, чтобы отстоять свои позиции. Но вынужден был смириться, потому что настаивала власть.

Порошенко пытался "задобрить" раздраженного церковника. Филарета назвали отцом новой канонической церкви, присвоили звание Героя Украины и несуществующий в уставе ПЦУ титул почетного патриарха. Но Филарет потому и Филарет, что первые секретари ЦК КПСС и президенты приходят и уходят, а он остается.

Нового президента Владимира Зеленского не интересуют вопросы церкви и украинской идентичности. Поэтому Филарет пытается вернуть власть. В своем умении выстраивать церковь под собственные интересы он не раз переигрывал сам себя. Может переиграть и сейчас. Пусть даже ценой раскола, если не исчезновения украинской канонической церкви.

Политический процесс сложный и филигранный. Для решения простейшего вопроса нужно преодолеть множество препятствий. А разрушить все можно даже не неумелыми действиями, а просто невмешательством. Это касается не только церкви. Просто у Филарета - блестящая интуиция. Он первым понял, что теперь можно. Когда поймут остальные - вернутся на карты имена советских героев, будут приниматься реваншистские судебные решения, проигрываться международные суды, притормаживаться финансовые кредиты.

После парламентских выборов хаос усилится. Президент или будет иметь контроль над таким же дезориентированным правительством, или втянется в конфликт с новым депутатским корпусом и Кабмином. Сформируются новые правила игры. Побеждать тот, кто атакует первым. Не задумываясь о долгосрочных последствиях, пытаясь защитить свои интересы любой ценой.