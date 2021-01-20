Европейские компании уходят из "Северного потока-2"

Крупнейшая швейцарская страховая компания "Цюрих Иншуаренс групп АГ" отказалась от участия в проекте "Северный поток-2" — сооружении газопровода из России в Германию в обход Украины. Чтобы не попасть под американские санкции, сообщило издание "Блумберг".

Компания покинула российский проект вслед за двумя другими — норвежской "ДиЭнВи ДжиЭл" и датской "Ремболл".

Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страховку. Вступили в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Немецкая негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" подала жалобу на строительство. Разрешение выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство. Документ разрешает работы в исключительной экономической зоне Германии. Обращение экологов приостановило его действие.

Сооружение заморозили после введения санкций США в декабре 2019 года. На то время недостроенными оставались 160 км из 1234. В прошлом месяце завершили еще 2,6-километровый участок в германских водах. Застройщик планирует закончить работы на одной из двух веток газопровода в первой половине 2021-го. Если магистраль заработает, Украина ежегодно будет терять $3 млрд без транзита газа в ЕС.

- Судьба "Северного потока — 2" будет зависеть от того, не смягчат ли США санкционную политику, - говорит экономист Андрей Новак, 47 лет. - После ареста российского оппозиционера Алексея Навального Германия приостановила строительство газопровода — якобы в угоду экологическим организациям. Проект завершат, но нескоро. Разве что после смены власти в России и прекращения агрессии в Украине, Грузии, Молдове, Сирии.

В случае потери Киевом транзита Москва может усилить боевые действия. Уже не будет этого предохранителя.