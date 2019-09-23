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вторник, 24 сентября 2019 07:05

Европе нужен газ. Могут надавить на Украину

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- Договорились, что будущий контракт по транзиту газа из России в Евросоюз через Украину будет основываться на энергетических правилах ЕС. Мы объяснили Москве, как Киев собирается внедрять их, - говорит президент Еврокомиссии 53-летний Марош Шефчович по итогам переговоров 19 сентября в Брюсселе. В них приняли участие представители Еврокомиссии, российского и украинского правительств, Газпрома и Нафтогаза. Второй раз договорились встретиться в октябре.

Действующий транзитный контракт Украины с российским Газпромом заключили в 2009-м на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" - газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается подписания нового транзитного контракта на 10 лет.

- Переговоры были конструктивные, стороны услышали друг друга, - сказал после встречи министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, 35 лет.

- Россия готова работать по европейскому законодательству и бронировать украинские газотранспортные мощности с 1 января 2020 года, - говорит министр энергетики РФ Александр Новак, 48 лет. - Но нет гарантий, что Киев успеет внедрить европейские правила вовремя. Мы предлагаем Украине продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение к моменту, когда будет готова нормативная база.

- Эта встреча - дипломатические реверансы. Все говорят об удачных переговорах. Но никакого письменного соглашения не подписали, - сказал эксперт по энергетике 56-летний Михаил Гончар в эфире телеканала "Рада".

- На прошлой неделе Европейский суд ограничил использование газопровода "ОПАЛ", который является продолжением уже существующего "Северного потока-1". Это уменьшает его мощность наполовину. Под давлением этих обстоятельств Москва вынуждена вести себя конструктивно. Но это не значит, что ее стратегический подход изменился.

Делает ставку на изменения в Европарламенте. Там прошли выборы, и 1 ноября начнет действовать новая Еврокомиссия. Кремль надеется на ее лояльность.

Газпром предлагает нам краткосрочные договоренности по транзиту. Однако с европейскими клиентами у россиян контракты на долгий срок. Не хотят подписывать с Украиной соглашение на 10 лет. Но "Северный поток-2" еще не достроили, и Кремль должен каким-то образом поставлять газ европейцам. Хочет временно использовать нашу транзитную систему, пока не решат эти проблемы.

Украина не может согласиться на краткосрочные контракты. Стоит настаивать на десятилетней сделке. По прошлому контракту с Газпромом у нас было прописано 110 млрд кубометров газа в год. 60 млрд кубометров - минимум, на который можем согласиться. Ранее россияне регулярно недопоставляли нам газ. Поэтому стоит настаивать на том, что любые разговоры с Газпромом в двустороннем варианте возможны только после того, как компания оплатит $2,8 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

- Европе необходим российский газ. Приближается зимний сезон. Могут надавить на Украину, чтобы мы согласились на невыгодный контракт, - считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев, 46 лет.

- Позиция Киева слабая. В Нафтогазе говорят, что закачали наибольшее количество газа в хранилища за последние семь лет - более 19 миллиардов кубометров. Но в случае чего сможем частично покрывать потребности ЕС, если Россия перекроет транзит. Кремль будет кричать, что Евросоюз замерзает из-за Украины. Западные лидеры будут соглашаться.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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