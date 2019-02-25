"Деньги за уголь из Донбасса возвращаются пулями и снарядами"

В прошлом году Беларусь отправила в Украину угля на $50 млн. Это в 798 раз больше, чем в 2017-ом. В частности, экспорт антрацита за год вырос в 307 раз — на $8,82 млн.

Залежей угля в Беларуси мало, а антрацита нет вообще, по данным Госстата. Поэтому поставщиком могла быть только другая страна. Уголь в Беларусь мог попасть с шахт оккупированной территории Донбасса, пишет белорусская редакция "Радио Свобода". А потом его покупает компания Рината Ахметова ДТЭК и государственная "Центрэнерго". Последнюю в 2016-ом обвиняли в покупке угля у боевиков.

— Продажа ископаемых с оккупированных территорий через Беларусь — одна из схем, которую Россия использует для обхода санкций, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 55 лет. — Уголь экспортируют из ОРДЛО в Россию. Там он приобретает законный статус и под видом российских энергоресурсов его экспортируют в Беларусь. Оттуда продают в Украину. Это относительно новый формат реализации угля с оккупированного Донбасса. Раньше продавали просто через РФ.

Кремль использует все возможности для наживы на оккупированных территориях. Постоянно уменьшает прямую финансовую помощь марионеточным режимам. Заставляет переходить на самофинансирование. А они не могут этого сделать законным путем. Поэтому придумывают различные схемы продажи энергоносителей. Россияне пока готовы помогать за процент от продажи. В Беларуси существует достаточно серьезный контроль закупок. Там прекрасно понимают, откуда уголь. Но Лукашенко находится под большим давлением Путина и закрывает глаза. Схема "крышуется" на самом высоком уровне в России. Ее патронирует Дмитрий Козак (заместитель председателя правительства РФ. — ГПУ).

Украинская сторона тоже прекрасно понимает, что покупает ресурсы с оккупированных территорий. 50 миллионов — небольшая сумма. Украина ежегодно закупает антрацита примерно на 3 миллиарда (из России, Южно-Африканской республики и США. — ГПУ). Но заплаченные нами деньги за уголь из ОРДЛО потом возвращаются пулями и снарядами по украинским военным.

Санкционный режим против России напоминает швейцарский сыр, имеющий много дыр. Мы должны показывать пример всему миру. Следить за закупками тщательнее и не финансировать государство-агрессор или марионеточные режимы на Донбассе.