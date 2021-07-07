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четверг, 08 июля 2021 06:56

Деньги станут дорогими

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Цены на газ в Европе превысили $ 400 за 1 тыс. куб. м - почти 11 тыс. грн. Это 13-летний максимум. За европейскими ценам вверх пойдут и украинские.

Частично рост связан с действиями российского Газпрома. Он сдерживает предложение газа, чтобы поднять цены. Но первопричина подорожания сырьевых товаров более масштабная.

После финансового кризиса 2008 года мир находился в условиях, подобных Великой депрессии 1930-х. Тогда компании и граждане в развитых странах имели много кредитов, бизнес-модели были сломаны. Это привело к подавлению экономик. Наученные опытом 1930-х, развитые страны нашли способ избежать депрессии. Печать средств и большие расходы со стороны государств позволили удержать экономики на плаву.

В результате такой ​​политики деньги в мире стали дешевыми. Можно было взять в долг под отрицательные проценты. Кредитор еще и доплачивал должнику. Украина с ее коррупцией была и есть в этом мире аномалией, для которой деньги все равно дорогие. Но даже мы имели доступ к внешнему финансированию.

Ковидный кризис 2020 привел к общемировому падению экономик и остановке работы миллиардов людей и миллионов предприятий. Потребительский спрос на товары и услуги упал. Производства простаивали.

В этом году мир начал резко восстанавливаться. Масштабная вакцинация в крупнейших экономиках мира дала перспективу окончательного завершения карантина. Граждане развитых стран получали чеки от своих государств, как поддержку, пока временно сидели без работы. Сейчас побежали их отоваривать в магазинах. Бизнес увидел стремительное возобновление потребительского спроса и стал его удовлетворять.

Производственные и логистические мощности мира получили большую загрузку. Оказались к ней не готовы. Цены на контейнерные перевозки морем выросли в четыре раза по сравнению с прошлогодними. На 54% подскочили только с начала мая. Стремительно растут цены по всей цепочке производства - от сырья до полок супермаркетов.

Ковидный кризис сыграл роль, подобную Второй мировой войне в 1940 годах. Тогда разрушения Европы и Азии создали пространство для экономического восстановления. Бешеный спрос на товары и услуги запустил мотор мировой экономики. Этим покончил с Великой депрессией. До инфляционного кризиса 1970-х мировая экономика росла.

Мир открывает для Украины новые возможности и угрозы. В ближайшие годы высокая инфляция покончит с эрой дешевых средств. Сначала развитые страны перестанут их печатать, потом поднимут процентные ставки. Деньги станут дорогими. Если на тот момент наш государственный строй будет оставаться построенным вокруг перераспределения имущества и потоков - мы будем первые, для кого закончится доступ к финансированию.

Украине необходимы кардинальные изменения. Государство должно заботиться о публичном благе и создавать новую стоимость. Это - ключ к успеху.

Автор: Павел КУХТА, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики
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Сейчас вы читаете новость «Деньги станут дорогими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
08
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