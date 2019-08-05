Бывший полковник "Беркута" разгонял митинг в Москве

3 августа в Москве на Пушкинской площади собрался митинг за честные выборы в городскую думу. ОМОН и Российская гвардия во время разгона задержали более 1 тыс. человек. К акции присоединились 2 тыс. протестующих в Санкт-Петербурге. Там задержания были единичные.

27 июля россияне уже пытались отстоять честные выборы в столичный парламент, запланированные на 8 сентября. Тогда арестовали почти 1,5 тыс. человек

Причина протестов — отказ в регистрации для 18 оппозиционных кандидатов. Среди них — председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Последнюю 3 августа задержали одной из первых, до официального начала акции. Арестовали корреспондента российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и журналистку "Ведомостей" Елену Ванину и около 50 несовершеннолетних.

"Скорая" 12 раз выезжала на митинг, пять человек госпитализировали. Арестами в центре Москвы руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк. Участвовал в попытках разогнать Майдан. После Революции Достоинства бежал в Россию.

"Москвичи не готовы мириться с произволом, — пишет российский политолог 60-летняя Евгения Альбац для американского издания "Нью Таймс".

— Или мэрия отменит выборы 8 сентября и начнет всю кампанию регистрации кандидатов с чистого листа, или в сентябре власть получит новый протест. А результаты голосования в Московскую думу граждане сочтут нелегитимными.

Власти пугали москвичей слухами, что полицейским раздали патроны. Но Путин понимает: как только в Москве на улицах прольется кровь, Дональд Трамп с Борисом Джонсоном (премьер Великобритании. — ГПУ) не смогут подать ему руки. И он окончательно переместится в компанию к президенту Зимбабве. Такой конец власти станет для него катастрофой".

— После оранжевой революции в Украине у Путина появился маниакальный страх улицы, — говорит политолог Виктор Таран, 41 год. — Российская власть делала все, чтобы нивелировать протестное движение. Дискредитировала его, убеждала население, что на митинги выходят одни маргиналы, размывала оппозицию. Это фактически сделало невозможным изменения в государстве под давлением простых людей. Путин и его окружение понимают, что любая уступка дает надежду россиянам. Они осознают, что пикеты действенные и будут выходить на улицы регулярно. Это — страшный сон главы Кремля.

Поэтому власти РФ и дальше будут наступать на демократические свободы граждан, разгонять митинги. От безысходности россияне могут отказаться от мирных протестов и начнется кровопролитие.

В РФ нет общенационального лидера, который мог бы возглавить протестное движение. Маленькие оппозиционные организации не имеют большого влияния на общество. Последние митинги были стихийными. Больше напоминали бунт, чем управляемый протест.