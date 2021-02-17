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четверг, 18 февраля 2021 06:45

Брюссель выделит 40 миллионов евро на центры вакцинации

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- Начали пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Наш интерес касается обновления приложений в части торговли, цифровизации экономики, зеленого курса, заключения промышленного безвиза, вхождения в энергетический рынок ЕС и взаимодействия в области транспорта. Переговоры будут продолжаться в течение года, - говорит премьер-министр Украины 45-летний Денис Шмыгаль на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля.

Договорились, что ЕС выделит 2,45 млн евро на обучение украинских госслужащих европейскому праву и экономике в Варшаве. Также Украина получит 170 тыс. доз вакцины от коронавируса. 40 млн евро будут направлены на обустройство центроввакцинации.

- Украине необходим пересмотр Соглашения об ассоциации, - говорит эксперт по международным отношениям Леонид Литра, 35 лет. - Оно действует пять лет. За это время Евросоюз стал главным экономическим и политическим партнером для нас. Половину положений уже выполнили. Необходимо более четкое понимание, куда двигаться, когда все воплотим до конца. А у Евросоюза сдержанная позиция. Предположили возможность обсуждения, ожидают предложений. Отмечают, что Украина должна еще много выполнить в рамках текущего соглашения.

- К промышленному безвизу мы не готовы. Чтобы поставлять готовую продукцию на европейский рынок, каждое производство должно пройти сертификацию. Для этого нужно менять украинское законодательство в соответствии с нормами ЕС, - говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет. - Только предприятия пищевой промышленности пытаются соответствовать этим стандартам на всех этапах производства еще с 2000-х. Другая проблема - отсутствие реформ судебной и правоохранительной систем. Как с нами торговать, если наши суды способны принять решение и отобрать собственность у любого?

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
18
февраля

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