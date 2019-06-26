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четверг, 27 июня 2019 06:11

"Бизнес в сфере услуг может выдохнуть"

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Президент Владимир Зеленский упразднил 167 указов своих предшественников. Среди них — 61 в экономической сфере. Об этом сообщил 20 июня на встрече с представителями бизнеса. Отменены нормы, установленные при Леониде Кучме и Викторе Януковиче.

— Президент хочет поддержать рейтинг перед парламентскими выборами, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. — Отмененные указы можно разделить на три группы. Первые должны были привлечь внимание общества. Как отмена школьной формы. Вторая группа — мусор, которого собралось с 1990-х. Десятки норм, которые перестали действовать, потому что экономическая ситуация изменилась. Например, указ о борьбе со спекуляцией или обеспечении населения дефицитными продуктами. Подобных можно было насобирать еще несколько сотен.

Указы третьей группы дают экономический эффект. Как отмена штрафов за нарушение кассовой дисциплины. Несколько лет действует мораторий на внезапные налоговые проверки. Должны планироваться за год. Но среди щелей, которые позволяли обходить это, оборот подакцизных товаров и кассовые операции. С проверкой относительно этого можно было без предупреждения пожаловать в любое заведение. Небольшой ресторан мог получить штраф на десятки, а то и сотни тысяч гривен. Теперь владельцы бизнеса в сфере услуг могут выдохнуть.

Сыграет роль отмена указа о формировании цен на услуги нотариусов. Требовал взимать с клиента не меньше процента от стоимости, например, сверенной недвижимости. Поэтому пытались избегать нотариального засвидетельствования договоров. Уменьшали стоимость, чтобы сэкономить. Это ослабляло защиту сторон в суде.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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27
июня

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