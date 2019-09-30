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вторник, 01 октября 2019 06:55

Языком болтать - не мешки таскать

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Представьте, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают. Знания дают отвагу, так считалось веками. Сегодня, кажется, наоборот. Вороны летают в чужие хоромы. Кобылы забывают, где им брыкаться. С топором лезут туда, где пила не была. Можно ни сном, ни духом не знать предмета разговора. А зубок к хлебу найдется - и говори, как шелком шей. Пусть у тебя заскок в голове, пусть для тебя ни аза, ни буки о том, что бесславишь, хвалишь, отстаиваешь или побиваешь, ты - на коне, потому что не молчишь. Будишь тишину и не даешь покоя ни себе, ни людям.

Тишина в Украине не выгодна. Говорят, она нужна для денег, но это не про нас сказано. В Украине большие деньги делаются как раз под шум и гам обо всем на свете, а прежде всего - о борьбе с коррупцией. Все большие шумы в Украине возникают тогда, когда власть хочет нагулять сала или накормить народ мякинным хлебом. Помните начало "реформ" Яценюка? Подняли налоги и тарифы до небес - и куда все это? Ахметову с компанией олигархов в офшоры, у народа - выветрили карманы и кошельки.

Языком болтать - не мешки таскать. А чтобы болтать - не обязательно знать. Розенко многого не знал в медицине и культуре, но к их "реформированию" примкнул. Наговорил столько о замечательных изменениях, которые он затеял в пенсионном деле, а кто теперь за все расплачивается? Те, кто строил государство для таких бездельников и говорунов, как возросший в Конча-Заспе Павел? Или его колежанец из правительства Кириленко? Свой груз не тянет, каждая ручка себе барышня? С чьим там писком в пшеничное тесто?

Привычка к тарараму и потасовке эстафетой передалась и новой правящей команде.

Зеленский через ролик обратился к государствам Будапештского меморандума (договор 1994 года, по которому Россия, США и Великобритания дали Украине гарантии территориальной целостности в обмен на ядерное разоружение. - ГПУ) присоединиться к "нормандскому формату" (переговоры с участием Украины, Франции, Германии, России. - ГПУ) по урегулированию войны на Донбассе. Такая идея может быть. Но не роликами ее достигают, а серьезной работой дипломатов. Здесь не тот случай, если не кузнец, то и рук не марай. В команде есть серьезные дипломаты. Они не могли остановить неудачный пиар привыкшего к шарварку шоумена? Играть в чехарду в дипломатии не принято. Много шума от нечего делать не признак политической мудрости. Язык не о должностном лице, а об Украине как государстве.

А мы - государство или долговая колония? Какие бы серьезные документы, реформы ни задумывались в Украине, даже принятие государственного бюджета происходит только в последнюю очередь в Верховной Раде - по Конституции, высшему законодательному и представительному органу Украины. Фактически же без Международного валютного фонда и европейских институтов он фикция. Правящие сумасброды навязали Украине такие долги, что из них не вылезут и наши внуки. Новые безумцы у руля идут тем же путем. Бюджет рисуют якобы в Кабмине и Верховной Раде, на самом деле его лекала - в Вашингтоне и Брюсселе.

Поражает в этой ситуации напыщенная позиция новой команды. Мол, у нее большинство в Раде, следовательно, все будет решено. Что - назад? Заработают погибшие заводы? Большой бизнес уйдет из власти, если в Раде - его эмиссары? Исчезнут монополии, которые выдаивают бюджет и кошельки граждан? Долги испарятся и наступит мировое прощение Украины, которая воюет? Кстати, кто с кем воюет, мир понимает? Европа берет российский газ через северные газопроводы. Наша труба вот-вот опустеет. Что может поправить напыщенное большинство? У нас есть правительство высоких профессионалов и переговорщиков, что можем спокойно пережить зиму и освободиться от тарифоценомора? У нас такая надежная банковская система, которая что-то гарантирует и заботится о людях?

Чтобы человека узнать, с ним надо пуд соли съесть. Столько соли Украина с Зеленским не съела и не съест, потому что не в нем одном загвоздка.

Под шум и тарарам за все годы якобы независимости не сформировалось здоровое чиновничье профессиональное ядро государственников, не говоря уже о политиках. Кто только ни брался и не берется за приватизацию. Сейчас брошен клич хватать все, что стоит и лежит. Делалось же и делается все прямо и через дырявые карманы. Вот и имеем неэффективную руину с эффективными собственниками. Боюсь, что после новой приватизации заболят и головы.

И не ищите после всего виноватого. Наш Дмитрик хитрец, курицу съел, а говорит – куда-то вскочила и улетела. Летим вот уже какой год в пропасть, в которой, кажется, нет дна. И что, кто-то за это ответил? Не надо иллюзий, что будет лучше. Будет, как есть. Обещаний много, ждаников еще больше, наговорили всего-всего - а взяли и не завязали. А без завязки что будет? Все рассыпается - и не соберешь в сумку блох распуганных. Мешочники же мы, забыли?

Автор: Иван БОКИЙ
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