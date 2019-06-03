Аэропорт Пскова назвали именем киевской княгини Ольги

Псковском аэропорту присвоили имя киевской княгини Ольги. 31 мая президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это произошло в рамках программы "Великие имена России" по переименованию российских аэропортов в честь выдающихся исторических деятелей.

Идею назвать аэропорт именно в честь киевской княгини поддержали 44% россиян в онлайн-голосовании. За псковского князя Александра Невского проголосовали 30%, а за советского военачальника Василия Маргелова - 24%.

- Это еще один шаг по захвату символики старого Киевского государства. Россияне так хотят легитимизировать свои претензии на современную Украину, - считает историк Ростислав Мартынюк, 47 лет. - Раньше в Москве открыли крупнейший в мире памятник князю Владимиру. Это - абсурд. Он правил Русью, когда о Москве даже никто не знал. Киевского князя Ярослава Мудрого россияне печатают на своих банкнотах. Они открыто претендуют на украинскую историю и отрицают существование нашего государства.

Нам стоит официально называть страну-агрессора Московией. Это поможет в отрицании русской имперской политики.

Точное место рождения Ольги неизвестно. Российские псевдоисторики, опираясь на летописи, пытаются доказать, что она была родом из Плескова. Но к сегодняшнему российскому Пскову этот город не имеет никакого отношения. Он был столицей Болгарского царства.