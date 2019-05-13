В российской национальной гвардии военных больше, чем в сухопутной армии. В начале мая их количество превысило 430 тыс. человек против 290 тыс.

Росгвардию создали 5 апреля 2016-го. Российское законодательство запрещает использовать регулярную армию против населения. Но эта норма не касается Росгвардии. Она не уступает в оснащении регулярной армии, а с 2018-го может забирать себе в подчинение ее воинские части. Прямо подчинена президенту Владимиру Путину.

"За 20 лет Путин построил в России лагерь. Пока россияне спали и тряслись от страха, сидя на диване, против них собрали оккупационную армию, — пишет российский публицист 51-летний Александр Сотник в "Фейсбук".

— В РФ горят пассажирские самолеты, взрываются химзаводы, выгорают целые села, но не бронированные автозаки. Те исправно снуют от одной акции протеста к другой.

430 тысяч карателей выставили против россиян. Толчок разбудит их? Голод, холод, разруха? Эти трое уже стучат им по голове, а они не просыпаются".