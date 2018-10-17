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среда, 17 октября 2018 11:02

Сырник или чизкейк - 10 языковых фактов о сладостях

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Сырник или чизкейк - 10 языковых фактов о сладостях
10 языковых фактов о сладости. Фото: fr.123rf.com

1. Грецькі горіхи на самом деле волоські. Фундук и ліщина - одно и то же.

2. В украинском языке нет слова "мучне". Правильно - "борошняне".

3. "Глазур" пишется без мягкого знака. В творительном падеже пишется с апострофом.

4. "Імбир" тоже без мягкого знака. Но поскольку он - существительное мужского рода, то в творительном падеже будет "імбиром".

5. Слова "пірожниє" не существует. Есть тістечка. На западе Украины пирожные называют пляцками.

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6. "Блінчики" - это "млинці". Блінчики із творжком - млинці із сиром. В некоторых местах их называют налистниками.

7. Чизкейк - это не просто сырник, а блюдо с конкретным рецептом. По-украински оно пишется чизкейк, а не чізкейк.

8. "Свежий фреш" - тавтология. Фреш в переводе с английского означает свежий.

9. Правильно говорить и ізюм, и родзинки. Просто изюм - заимствование из латыни. Racemus - это виноград. А изюм, точнее uzum, говорили половцы.

10. Ритуальная блюдо на Рождество - кутя. Не куття, и не кутья.

Калька - один из крупнейших врагов украинского языка. Она "входит" в лексикон незаметно, постепенно загрязняя нашу речь. Предлагаем вашему вниманию 11 распространенных ошибок, которые часто допускаем. Давайте говорить на украинском правильно.

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